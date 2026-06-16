Эксперт назвал лучшие бюджетные варианты отдыха для россиян

Директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов считает, что на сегодняшний день лучшими бюджетными вариантами отдыха для россиян являются Беларусь и Абхазия. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik. По его словам, сейчас отдых в Беларуси и Абхазии обходится семье в сутки всего в 5-7 тысяч рублей. Это намного меньше, чем в случае с Турцией и Египтом.

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«Турция и Египет между собой постоянно соревнуются, потому что Египет готов предоставить массовые впечатления. Красное море заменить с его рыбками довольно сложно каким-либо другим морем, разве что Мальдивами, которые будут в два-три раза дороже той же самой Турции и Египта», – указывает эксперт.

Также Сергей Самохвалов считает популярным направлением Узбекистан, который хорошо вложился в разработку маршрутов и подготовку туристической инфраструктуры.

Кроме того, в топе популярных направлений для россиян – Узбекистан, подчеркнул собеседник. По его словам, республика вложилась в продвижение туризма, в разработку маршрутов и подготовку гостиниц к приему туристов. Отдых в этой стране на неделю обойдется примерно в 70-80 тысяч рублей, учитывая все траты, включая перелет и проживание.

В России эксперт рекомендует обратить внимание на туры выходного дня. Они сильно развивались в последнее время. К тому же такой формат намного дешевле.