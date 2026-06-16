Какой зарплаты достаточно для получения визы в Европу

Если зарплата туриста составляет хотя бы 130 тысяч рублей – это практически гарантированная виза в Европу, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Потери россиян из-за шенгенских визовых отказов достигли почти полумиллиарда рублей. На фоне повышения консульских сборов и сокращения выдачи многократных виз европейские направления постепенно превращаются в нишевый продукт, доступный лишь узкому кругу организованных туристов, пишут «Известия». Мкртчян раскрыл, у кого нет шансов получить визу.

«Кому отказывают чаще всего? Я считаю, что виноваты турагенты, которые не объясняют, какие документы необходимо подавать. Например, процент отказов у профессионального турагента менее 2%. Он заранее знает, дадут визу или нет. Например, если у вас счет в банке показывает 300 тысяч рублей, какие-то турагенты скажут, что этого достаточно. Я скажу: нет, я бы не стал рассматривать вероятность получения визы. Если эти деньги лежат у вас несколько месяцев всего, вероятность тоже падает. А если у вас лежит миллион рублей уже несколько лет, это стопроцентная виза», - отметил он.

Также он подчеркнул, что важен официальный уровень зарплаты.

«Дальше справка о зарплате. Если у вас зарплата 57 тысяч рублей, это сложная ситуация для визы. Я бы стал браться за оформление, если зарплата хотя бы 130 тысяч рублей – это практически гарантированная виза. Если вы получаете 130-150 тысяч рублей, там всего 2% отказов, а если 200 тысяч – я вообще не помню случаев отказа. Надо сразу человеку рассказать просто, какие у него шансы», - рассказал он.

При этом Мкртчян добавил, что обман в вопросе броней отелей и билетов недопустим.

«Понятно, что нужна честная бронь отелей. Очень много турагентов делают липовые брони авиабилетов и отелей. Мы за руку ловили таких. Все это проверяется. Из посольства могут позвонит в отель, им скажут, что брони нет. Это все. Понятно, что не все работники звонят по отелям, но выборочно это происходит, потом человек попадает в черный список за обман», - предупредил собеседник НСН.

Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию: те, кто хочет именно в Италию, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, сказал НСН руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль.