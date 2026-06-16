Когда выгоднее лететь на отдых в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Летом 2026-го Египет в топе продаж у многих турагентств: страна занимает вторую строчку в рейтинге популярности направлений туризма, составленном Службой «БАНКО» как прогноз на летний сезон. Спрос поддерживает развитая полетная программа из Москвы и регионов, привычный для туристов формат all inclusive и относительно доступные цены на отдых.

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Редакция TourDom.ru сравнила стоимость туров в популярные отели Хургады и Шарм-эль-Шейха с вылетом из Москвы в ближайшие даты июня, а также в июле, августе и сентябре. В выборку вошли турпакеты на двоих продолжительностью 7 ночей с размещением в гостиницах категорий 4 и 5*.

Как показал мониторинг, цены на отдых в Египте в июле и августе в целом находятся на одном уровне. При этом по ряду гостиниц категории 4* на заезды 19–21 июня доступны спецпредложения, позволяющие сэкономить по сравнению с серединой и концом лета.

Так, недельный тур в Mercure Hurghada с размещением в номере standard garden view по системе «все включено» с вылетом 21 июня предлагается за 155 тыс. руб. на двоих. Аналогичный вариант в середине августа обойдется уже в 168 тыс. Пакетный тур в Long Beach Resort на тот же срок стоит около 140 тыс. руб. в июне и 155 тыс. в августе.

Вместе с тем туристам, планирующим отпуск в ближайшие недели, стоит учитывать ограниченное наличие мест. Например, в Seagull Beach Resort & Club 4* в Хургаде с 19–21 июня стандартные номера на неделю уже распроданы. Для бронирования доступны только более дорогие категории.

Есть и обратные примеры. В отдельных отелях 4* августовские цены оказываются ниже июньских. В частности, недельный тур в Seagull Beach Resort & Club с размещением в superior в июне стоит около 180 тыс. руб., тогда как аналогичный вариант с вылетом 15–16 августа можно приобрести за 160.

В сегменте 5* отелей Хургады и Шарм-эль-Шейха большинство предложений также немного выгоднее в конце июня, чем в разгар сезона. Например, отдых в Sunrise Crystal Bay Resort с отправлением из Москвы 21 июня обойдется в 216 тыс. руб. на двоих, а при вылете 15 августа стоимость увеличится до 245 тыс.

Подорожает и размещение в премиальном Rixos Premium Seagate в Шарм-эль-Шейхе. За недельный отдых в номере superior aqua в июне туристы заплатят 290 тыс. руб., тогда как в августе цена достигает 310 тыс.

Впрочем, есть исключения. В некоторых объектах стоимость остается практически неизменной на протяжении всего лета. Так, тур в Steigenberger Resort Ras Soma 5* в Хургаде в июле и августе можно приобрести за 235–240 тыс. руб. на двоих.

Заметное увеличение цен ожидается в отелях Египта во второй половине сентября. Спрос поддерживает комфортная погода на курортах Красного моря.

Например, тур в Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе дорожает примерно с 160 тыс. руб. в июне до 180 в конце сентября. Путевка в Reef Oasis Beach Resort 4* при вылете 22 сентября обойдется уже в 200 тыс. руб. вместо 180 тыс. летом. Стоимость отдыха в Sunrise Crystal Bay Resort 5* при размещении в superior garden увеличивается с 215 до 230 тыс. руб. на двоих.

Растут в цене и предложения премиального сегмента. Так, недельный турпакет в Rixos Premium Magawish Bay View 5* в Хургаде с размещением в superior в июне стоит 245 тыс. руб., тогда как при вылете из Москвы 23 сентября его цена достигает 280 тыс. руб., что примерно на 14% выше.

При этом у поездок в Египет в сентябре есть важное преимущество. К концу месяца на курортах Египта становится менее жарко, чем в июле и августе, а море сохраняет комфортную температуру для купания. Именно поэтому многие туристы считают бархатный сезон оптимальным временем для отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.