Хитрость россиян с продлением безвиза в Сербии раскрыли

Туристам из России предлагают «визовые поездки», чтобы увеличить время нахождения в Сербии. Хитрость продления россиянами безвиза в стране на Балканском полуострове раскрыла телерадиокомпания Yle.

По данным источника, безвизовый режим с Россией породил в Сербии актуальную бизнес-концепцию: отдыхающих, у которых подходит к концу 30-дневный срок безвизового нахождения в стране, собирают в группы и на микроавтобусе отвозят к границе другой страны, чаще всего в Боснию и Герцеговину.

Россияне пешком пересекают сербскую границу, несколько минут стоят на погранпереходе и возвращаются, чтобы получить новый штамп в паспорте, дающий право остаться в стране еще на месяц.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать Сербию как самостоятельный вариант для путешествия. В АТОР уточнили, что россиян привлекает это направление доступностью прямых рейсов и безвизовым въездом.