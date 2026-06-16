Турки напали на российских туристов в отеле Бодрума из-за шезлонгов

Турки напали на российских туристов в отеле Бодрума из-за места на шезлонгах. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил Shot.

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По данным источника, жительница Москвы вместе с подругой отдыхала в пятизвездочном отеле, когда на них набросилась турецкая пара. Девушки заняли места около бассейна, когда к ним подошли турки и заявили, что первые пришли к ним. По словам россиянки, мужчина начал выкидывать их вещи с лежаков: сумка улетела в бассейн, вслед за ней — полотенца. Во время потасовки пострадали наушники стоимостью около 18 тысяч рублей.

Когда россиянка начала снимать происходящее на телефон, турчанка попыталась его выхватить. Девушки обратились к администрации отеля, но работники не стали вмешиваться. Ситуация изменилась после публикации ролика в соцсетях. Руководство попросило удалить видео и пообещало, что нападавшие выплатят компенсацию. Однако деньги, по словам девушки, так и не выплатили, уточняется в публикации.

До этого в Португалии двое мужчин напали на 50-летнюю ирландскую туристку на улице и изнасиловали ее. Женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Два уроженца Великобритании избили российского туриста в Таиланде. Он сделал замечание двум мужчинам, которые неподобающе себя вели с девушками. В ответ иностранцы начали обвинять его в аналогичном поведении.