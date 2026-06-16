Туристов предупредили после серии извержений вулкана Семеру в Индонезии

Власти Индонезии зафиксировали сразу семь извержений вулкана Семеру в провинции Восточная Ява. После повышения активности туристов и местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к опасной зоне вокруг кратера.

По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии, во время извержений столб пепла поднимался примерно на 1 тыс. м над вершиной вулкана. Выбросы сопровождались плотными облаками белого и серого пепла, которые распространялись в юго-западном направлении.

Специалисты рекомендовали не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. Ограничения связаны с риском выброса раскаленных камней, а также возможным сходом лавы, образованием горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек, расположенных рядом с вулканом.

Семеру считается самой высокой горой острова Ява и одним из наиболее активных вулканов Индонезии. Его высота составляет 3676 метров над уровнем моря.

Индонезия входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо – один из самых сейсмоактивных регионов мира. На территории страны насчитывается более 500 вулканов, около 130 из которых остаются действующими. Из-за этого власти регулярно выпускают предупреждения при усилении вулканической активности.