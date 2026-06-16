Мармарис меняет правила отдыха: что стоит знать туристам

Власти турецкого курорта Мармарис утвердили новый регламент, который значительно ужесточает требования к работе пляжей, гостиниц, ресторанов, местных туристических агентств и развлекательных заведений. Изменения направлены на повышение качества обслуживания, улучшение внешнего облика города и создание более комфортных условий для отдыхающих. Документ уже вступил в силу.

Одним из главных нововведений стали ограничения на использование общественных пляжей. Теперь нельзя выделять отдельные зоны с помощью лежаков, навесов и других элементов, а первые три метра от береговой линии должны оставаться свободными для беспрепятственного прохода отдыхающих. При этом зонты разрешаются только светлых оттенков – «для визуального порядка». Переоборудование пирсов в коммерческие зоны, такие как рестораны или кафе, запрещено.

Новые требования затронули и гостиничный бизнес. При этом особое внимание уделено санитарным нормам: шведские столы должны быть оборудованы системами поддержания необходимой температуры. Наличие просроченных или испорченных продуктов недопустимо.

Еще одним обязательным условием стало размещение в отелях и ресторанах прайс-листов на видном месте. Перечень услуг необходимо представить с переводом на несколько языков, а также указать контакты госорганов, куда туристы могут обратиться с жалобами.

Документ предусматривает ограничения и для индустрии развлечений. В Мармарисе запретили представления с участием животных и мероприятия с использованием легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.

Отдельный раздел посвящен борьбе с навязчивым привлечением клиентов. Владельцам бизнеса запрещено препятствовать движению пешеходов, занимать общественные пространства и использовать агрессивные способы рекламы для привлечения посетителей.

В муниципалитете предупредили, что соблюдение новых правил будут регулярно контролировать сотрудники городской инспекции. Нарушителям грозят административные меры.