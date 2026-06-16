Стало известно, куда едут отдыхать россияне после массовых отказов в евровизах

Европа перестает быть массовым направлением для российских туристов. Из-за роста пошлин и сокращения выдачи многократных виз поездки в страны Шенгена становятся дорогим и малодоступным вариантом для отдыха, пишут «Известия».

Консульский сбор с 2025 года составляет 90 евро, сервисный — 20–35 евро. Если визу не дают, заявитель теряет в среднем 100–125 евро. В прошлом году отказы получили 43 тысячи россиян — их убытки превысили 4,5 миллиона евро. При этом доля отказов снижается: в 2025-м она упала до 6,3%.

Шенгенских виз в прошлом году выдали 618 тысяч — меньше 5% от всех зарубежных поездок. Чаще всего отказывают консульства Мальты (почти 20%), Эстонии (18%) и Румынии (12%). Многократных виз стало на 21,5% меньше. По словам экспертов, реально туристических виз — не более 250 тысяч. Для сравнения: примерно столько же россиян в прошлом году отдохнули на Мальдивах.

Бюрократические сложности растут. В 11 странах Шенгена туристические визы не выдают вообще, в остальных оформление занимает до двух месяцев. Горящие туры ушли в прошлое — теперь поездки планируют за месяцы, а любое отклонение от маршрута грозит аннуляцией визы.

Как отмечается, турпотоки переориентируются на Турцию, ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам. Внутренний туризм растет (в 2025 году — 92 миллиона поездок), но эксперты подчеркивают, что эти рынки не заменяют друг друга. Россияне по-прежнему мечтают о Европе, но все чаще выбирают безвизовые направления, отмечают собеседники.