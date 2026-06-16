Туристам рассказали, как вести себя в Таиланде во время траура по принцессе

С 12 июня в Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи с кончиной принцессы Баджракитиябхи, старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорна. Это событие вызвало необходимость проведения официальных государственных мероприятий и введения определённых ограничений. Павел Неон, владелец туристической компании Travely и член Российского союза туриндустрии, отметил, что эти меры не окажут значительного влияния на туристическую активность.

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Принцесса скончалась 11 июня в Бангкоке. В соответствии с протоколом, государственные учреждения приспустили национальные флаги на 15 дней. Для сотрудников госучреждений введён специальный дресс-код, однако для туристов соблюдение этих правил не является обязательным.

В период траура Большой дворец и Храм Изумрудного Будды в Бангкоке будут закрыты до 19 июня. Тем не менее, другие туристические объекты продолжат функционировать в обычном режиме, хотя расписание экскурсий и культурных мероприятий может быть изменено.

Туристам рекомендуется соблюдать дресс-код и выбирать одежду нейтральных цветов (чёрный, белый, серый или тёмно-синий) при посещении религиозных и государственных зданий. Также следует избегать шумного поведения и воздержаться от фотосъёмки рядом с местами проведения траурных мероприятий. Организаторы событий получили рекомендации адаптировать формат своих мероприятий с учётом текущей ситуации.

Таиланд — лидер среди азиатских направлений для россиян. Между тем, укрепление рубля привело к снижению стоимости выездных туров.