Спрос на прямые перелеты между Москвой и индонезийским островом Бали продолжает расти. В 2025 году пассажиропоток на маршруте Москва – Денпасар увеличился почти в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг около 92 тыс. человек.

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Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постпред России при АСЕАН Евгений Загайнов. По его словам, только за первые 4 месяца 2026 года прямыми рейсами воспользовалось более 33 тыс. пассажиров.

Рост интереса к направлению связывают с восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией. Регулярные рейсы из Москвы в Денпасар авиакомпания «Аэрофлот» возобновила в сентябре 2024 года. До этого прямых перелетов между странами не было с 2020-го, когда авиасообщение было прервано из-за пандемии коронавируса.

Дипломат отметил, что запуск прямых рейсов положительно сказался на туристическом обмене между двумя странами. Бали остается одним из самых востребованных направлений в Индонезии среди россиян благодаря пляжному отдыху, развитой туристической инфраструктуре и круглогодичному сезону.

Ранее сообщалось, что сокращение безвизового режима для иностранцев в Таиланде подтолкнет часть российских туристов выбрать Бали для длительного отдыха.