Рейсы из Хабаровска в китайский Фуюань на российском теплоходе приостановили

Скоростное пассажирское судно "70 лет Победы", работавшее на международном речном маршруте Хабаровск - Фуюань, временно прекратило выполнять рейсы из-за технической неисправности. Об этом сообщили в минтранспорта Хабаровского края.

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Эксплуатант судна - компания "Хабводтранс" - объявила, что рейсы по техническим причинам отменены с 13 июня.

По информации минтранспорта региона, плавающий в воде мусор попал в водометную систему судна и повредил двигательную установку. Требуется ремонт.

"Необходимые комплектующие определены, организована их поставка. После получения деталей специалисты выполнят ремонтные работы, монтаж и обязательную техническую проверку судна", - говорится в сообщении.

В минтранспорта назвали и ориентировочный срок возобновления рейсов - 26 июня. Но точную дату объявят позднее после завершения всех процедур. Перевозчик делает все, чтобы выполнить ремонт в максимально короткие сроки. Ситуацию на контроле держит минтранспорта региона.

Пока добраться в Фуюань по Амуру можно на тихоходных китайских судах "Лункэ", курсирующих по международному маршруту. Туристам, купившим билеты на "70 лет Победы", предложили такую альтернативу.

Кстати, накануне минтранспорта региона отчитался, что пассажиропоток между Хабаровском и Фуюанем вырос почти в 6 раз только с учетом рейсов российского судна "70 лет Победы".