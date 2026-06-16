Турист описал жизнь пенсионеров в Европе фразой «у нас не будет так же»

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Европе и описала жизнь местных пенсионеров фразой «у нас не будет так же». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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К примеру, пожилые люди в европейских странах живут без огородов и дачных домов. Многие из них были бы рады иметь свой участок, однако для них это непозволительная роскошь, объяснила россиянка. Кроме того, местные пенсионеры активно занимаются спортом, в отличие от российских.

«У нас это невозможно, потому что инфраструктура для этого не создана, даже если делают велодорожки, то только для прогулок, не предполагается, что человек сел на велик в одной части города и доехал до другой без проблем», — отметила автор материала.

Также их отличает привычка с молодых лет откладывать деньги, чтобы в старости позволить себе путешествия.

Ранее побывавшая в России француженка Габриэль пообщалась с тревел-блогершей Еленой и назвала ей главный недостаток местных мужчин. По мнению француженки, мужчины из РФ сдержанные и закрытые.