Туристов заранее предупредят об опасности в стране пребывания

Туристы смогут получать уведомления о покупке или изменении путевки, а также об угрозах безопасности через «Госуслуги». Соответствующий проект постановления кабмина размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В будущем также планируют подключить верификацию загранпаспортов на едином портале, чтобы туристы могли получать важные сообщения за рубежом. Подробности узнала «Парламентская газета».

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Уведомления можно отключить

Согласно документу, в правила функционирования единой информсистемы «Электронная путевка» хотят добавить сервис информирования туристов на «Госуслугах» о заключении или изменении договора с туроператором, а также об угрозах безопасности в стране пребывания.

Получать уведомления смогут не только туристы, но и другие заказчики турпродукта, зарегистрировавшиеся на ЕПГУ. Также у пользователя будет право отказаться от получения уведомлений в личном кабинете. Кроме того, в проекте постановления указано, что в будущем планируется подключить на «Госуслугах» верификацию заграничных паспортов, чтобы туристы могли получать важные сообщения и за рубежом.

Систему «Электронная путевка» создали в России для регулирования туристического рынка. Она мониторит работу туроператоров, контролирует соблюдение ими законодательства, защищает права туристов. Например, туристы могут проверить, внесены ли в систему сведения об их путешествии и получены ли деньги туроператором.

Система позволяет отслеживать условия договоров, исполнение финансовых обязательств и оперативно проверять законность продажи туров. Минэкономразвития России и Роспотребнадзор используют данные системы для контроля соблюдения правил участниками рынка. Важно, что в системе собирают информацию, необходимую для оперативного оказания помощи путешественникам в сложных ситуациях.

Не отклоняться от маршрута

Путешествия за рубеж сопряжены с различными угрозами, которые могут повлиять на здоровье, безопасность и комфорт отдыха, подтвердил «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, основные риски для туристов за рубежом включают инфекционные заболевания, природные и техногенные опасности, криминальные и террористические угрозы, а также геополитические риски.

«Показательный пример — ограничения путешествий по странам Ближнего Востока весной этого года после начавшегося конфликта США и Израиля против Ирана. Многие туристы были вынуждены отменить свои туры в Дубай, а часть людей в этих странах застряли. Туроператоры несли большие расходы на продление гостиниц, покупку новых билетов, трансфер и еду», — напомнил эксперт.

Кроме геополитических рисков, в разных странах мира распространены опасные инфекции, которые могут передаваться через воду, пищу, укусы насекомых или контакт с больными людьми. Среди них, например, лихорадка Денге — вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

Среди других опасных вирусов: желтая лихорадка, брюшной тиф, гепатиты, менингококковая инфекция, корь и другие. Также опасны лейшманиоз, африканский трипаносомоз (сонная болезнь), болезнь Шагаса и другие паразитарные заболевания.

Туристы могут недооценивать риски природных и техногенных опасностей: ураганы, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, которые могут произойти в странах, расположенных в сейсмоактивных зонах или вблизи океанов. Также в стране пребывания следует остерегаться опасных животных и растений — медуз, морских ежей, ядовитых растений и кораллов, которые могут вызвать ожоги или отравление.

Перед тем как поехать на отдых, следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения — получить информацию на официальных сайтах посольств, в туристических фирмах или у Роспотребнадзора. Важно сделать необходимые прививки — обычно их проводят за 10-14 дней до поездки, чтобы организм успел выработать иммунитет.

Следует соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную воду, выбирать проверенные места для питания, использовать средства защиты от насекомых. Можно оформить добровольное медицинское страхование — при его отсутствии все расходы на лечение и репатриацию придется оплачивать самостоятельно. Не стоит отклоняться от проверенных маршрутов, отставать от группы, особенно при посещении дикой природы или сложных регионов.