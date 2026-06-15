Турпоток между Россией и Лаосом в 2025 году вырос в 1,5 раза

Россия и Лаос фиксируют заметный рост взаимного туристического потока. По итогам 2025 года количество поездок между двумя странами увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства республики Сонсаем Сипхандоном.

По словам Мишустина, жители обеих стран все активнее интересуются культурой, историей и традициями друг друга. Рост числа поездок стал одним из наиболее заметных результатов развития двусторонних отношений в гуманитарной сфере.

«С удовлетворением отмечаем существенный рост туристического потока. В прошлом году взаимные поездки увеличились в полтора раза», – сказал глава российского кабмина.

Эксперты туристического рынка отмечают, что интерес россиян к странам Юго-Восточной Азии продолжает расти. Лаос пока остается нишевым направлением, однако укрепление транспортных и гуманитарных связей может способствовать дальнейшему увеличению турпотока между странами.