Из Хабаровска запустят новые рейсы в два города Китая

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines с 14 июля запускает регулярные рейсы между Хабаровском и двумя городами КНР – Харбином и Цзямусы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

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Перелеты по обоим направлениям запланированы дважды в неделю. Самолеты будут выполнять рейсы по вторникам и субботам до окончания летнего расписания.

Для обслуживания маршрутов перевозчик задействует региональные лайнеры Comac C909 китайского производства. Эти воздушные суда впервые появятся в аэропорту Хабаровска.

С открытием новых маршрутов расширится и сеть прямого авиасообщения между Дальним Востоком России и Китаем. Сейчас из Хабаровска можно без пересадок улететь в Пекин, Харбин, Шанхай и Санью. Кроме того, в летнем расписании готовятся к запуску рейсы в Яньтай, Бэйдайхэ и Далянь.

Интерес к поездкам в Китай продолжает расти. По данным аэропорта Хабаровска, за первые 5 месяцев 2026 года международными рейсами воспользовалось более 160 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее. Из них около 54 тыс. человек выбрали прямые перелеты в китайские города.