Люкс для четвероногих. В Беларуси увеличился спрос на услуги зоогостиниц

В Беларуси этим летом возросла популярность зоогостиниц. Для домашних животных — полный пакет услуг и даже выход на собственную лужайку. Корреспондент «МИР 24 Полина Бабук оценила условия.

Кот играет с перышком, а собака сладко спит. А в это время их хозяин загорает на пляже. За тем, как питомец проводит время в гостинице, можно наблюдать через мобильное приложение. И эта услуга — самая востребованная среди владельцев.

К отпуску готовится и Джулия. Она желанный и постоянный гость в этой зоогостинице. Собака здесь давно освоилась: Джулия знакома не только с директором отеля для четвероногих, но и с многими постояльцами.

«Каждый день Оксана присылает видеоотчеты — это отдельный лайк. Когда присылают видеоотчеты — это каждая прогулка: утром, вечером и днем. И еще комментарии. Комментарии — это отдельная тема. Оксана относится к собачкам как к своим детям ,— рассказала Марина Лапенкова.

Поселится Джулия в комнате на две персоны. Тут у собак мягкие коврики, лежанки и подушки. В расписании — сбалансированное питание: сухой корм, мясо и другие продукты. Рацион составляют вместе с владельцем. В программе, как и на любом отдыхе, есть развлечения.

«У собачек любимые игрушки привозят сами хозяева. Это веревочки, шарики, косточки те же такие прорезиненные используются. На улице мы мячики бросаем побольше такие, маленькие не желательно, потому что это опасно, особенно для крупных пород. Три раза в день они гуляют, — пояснила волонтер Марина Кавтарадзе.

Чтобы отправиться в такой отпуск, собакам, как и людям, нужно предоставить паспорт. Только вместо визы тут проверяют прививки. При заселении в зоогостиницу с владельцами заключают договор. Принимают как крупных, так и маленьких животных.

Оксана Юкович директор зоогостиницы «Конечно же, чтобы собачка была социализирована, потому что если собачка не социализированная, то мы не сможем ее принять. Социализированная — это значит, собачка идет хорошо к людям, отношение доброе в первую очередь к людям, потому что мы с ней гуляем, мы ее кормим, мы с ней общаемся».

Привезти сюда можно и кошек. Им проживание выйдет дешевле.