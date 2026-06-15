Сколько стоит отдых «все включено» в Турции

Отдых в Турции по системе «все включено» в июле обойдется российским туристам минимум в 120 тыс. рублей на двоих за 10 дней при бронировании в июне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным аналитиков ассоциации, туры на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на 2–4% дешевле, чем весной. При этом отдельные люксовые отели предлагают скидки до 12%. Самым бюджетным месяцем для поездки остается сентябрь, однако цены на осенние туры уже начали постепенно расти.

Аналитическая служба АТОР изучила минимальные цены на пакетные туры в 21 отель Анталийского побережья — от бюджетных вариантов до премиальных комплексов. В исследовании рассматривались туры на двоих с перелетом и питанием по системе «все включено» продолжительностью 10 ночей.

По сравнению с маем стоимость туров на июль снизилась у 15 из 21 отеля. Среднее снижение составило 1,9%, а относительно апреля — 4%. Наиболее заметно подешевели объекты высокого ценового сегмента. Так, скидки в отдельных люксовых гостиницах достигли 10–12%.

В августе цены по сравнению с маем снизились у 11 отелей, а по сравнению с апрелем — у 15. Особенно активно корректировали стоимость отели премиального уровня. Например, Mardan Palace снизил цены на 15% к маю и на 12% к апрелю.

Сентябрь стал единственным месяцем, по которому в июне зафиксирован небольшой рост стоимости относительно мая — около 0,5%. Однако по сравнению с апрелем цены все еще остаются ниже примерно на 2%. В АТОР отметили, что спрос на осенний отдых в Турции уже начал расти, поэтому туристам рекомендовали не откладывать бронирование.

По оценке ассоциации, отдых в бюджетных четырехзвездочных отелях и наиболее доступных пятизвездочных гостиницах в июле стоит от 120 тыс. до 185 тыс. рублей за двоих. Туры в качественные четырехзвездочные и бюджетные пятизвездочные отели обойдутся в 175–254 тыс. рублей. Стоимость отдыха в классических пятизвездочных гостиницах составляет 255–350 тыс. рублей.

За размещение в отелях высокого уровня туристам придется заплатить от 365 тыс. до 420 тыс. рублей, в премиальном сегменте — от 420 тыс. до 600 тыс. рублей. Стоимость отдыха в категории «тяжелый люкс» достигает от 650 тыс. до 1,8 млн рублей за тур на двоих.

В АТОР подчеркнули, что июнь оказался более выгодным временем для бронирования июльских туров, чем май. По августовским направлениям ситуация менее однозначна, однако по сравнению с апрелем цены также снизились во многих отелях. Наиболее гибкую ценовую политику, по данным аналитиков, сейчас демонстрируют люксовые гостиницы.