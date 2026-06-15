В Турции объяснили, почему отдых в стране становится все дороже

Высокие процентные ставки и относительно стабильный курс лиры делают Турцию менее конкурентоспособной по сравнению с другими туристическими направлениями. Такое мнение высказал зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

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По его словам, действующая экономическая модель, которую в стране реализуют с 2023 года, строится на сочетании высоких ставок и сдерживаемого валютного курса. В результате Турция постепенно становится более дорогим направлением как для иностранных туристов, так и для бизнеса, работающего в сфере гостеприимства.

«Из-за удерживаемого под давлением валютного курса Турция становится более дорогим туристическим направлением по сравнению с другими странами. Эта политика негативно влияет на такие отрасли, как промышленность и туризм», – заявил Топкурулу.

Проблему подтверждают и представители туриндустрии. Ранее участники рынка отмечали, что высокая инфляция продолжает увеличивать расходы отелей, ресторанов и туристических компаний, что отражается на конечной стоимости отдыха. По словам туроператоров, поездки в Турцию становятся все менее доступными для части российских туристов.

Особенно заметен рост цен на популярных курортах. Так, по данным турецких СМИ, стоимость проживания в некоторых премиальных отелях Бодрума в новом сезоне достигает 2,2 тыс. долларов за ночь. В отдельных пляжных клубах вход может стоить около 260 долларов с человека, а цены на блюда и напитки уже давно вызывают активное обсуждение как среди туристов, так и внутри отрасли.

Несмотря на это, Турция по-прежнему остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Однако эксперты отмечают, что дальнейший спрос будет во многом зависеть от ценовой политики гостиниц и общей экономической ситуации в стране.