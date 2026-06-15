МИД дал совет российским туристам, путешествующим в Европу

Российским туристам при планировании поездок в страны ЕС и другие государства, проводящие недружественную политику в отношении РФ, следует учитывать возможные риски задержания. Об этом заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, в нынешней геополитической обстановке россияне могут столкнуться с ограничительными мерами за рубежом, включая задержание с последующей экстрадицией в третьи страны. В качестве оснований для подобных действий используются различные причины – от посещения Крыма до поддержки или участия в СВО, а также подозрений в нарушении санкционных ограничений.

Представитель МИД рекомендовал тщательно оценивать необходимость поездок в страны ЕС, в том числе при использовании их территории для транзита.

Кроме того, Алексей Климов обратил внимание на увеличение сроков ожидания при подаче документов на шенгенские визы. По его словам, дополнительное время следует закладывать и пассажирам, следующим через европейские аэропорты с пересадками внутри Шенгенской зоны. Это связано с внедрением системы биометрической регистрации въезжающих и выезжающих путешественников.

Также в МИД напомнили о необходимости оформления полиса добровольного медстрахования перед зарубежной поездкой. Как подчеркнул дипломат, при отсутствии страховки все расходы на медицинскую помощь за границей, а также возможную репатриацию в Россию туристу придется оплачивать самостоятельно.