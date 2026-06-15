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Из Новосибирска в Китай: сколько стоит путешествие в Пекин и Шанхай в 2026 году

РИА "ФедералПресс"

Китай остается не только стратегическим партнером России, но и одной из самых комфортных стран для туризма. В 2026 году россиянам доступны прямые рейсы, оформление виз не вызывает сложностей, а высокий уровень безопасности и традиционное гостеприимство делают страну привлекательной для самостоятельных путешествий. Об этом «ФедералПресс» рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Анна Овсянникова.

Сколько стоит путешествие в Китай в 2026 году
© РИА Новости

Пока многие туристы по привычке выбирают отдых на турецком побережье, все больше россиян обращают внимание на Китай. Поднебесная привлекает путешественников необычным сочетанием древней культуры и передовых технологий. Здесь старинные пагоды соседствуют с ультрасовременными небоскребами, чайные церемонии сохраняют многовековые традиции, а цифровые сервисы позволяют оплачивать покупки и услуги буквально одним взглядом.

Китай сегодня называют территорией, где будущее уже наступило. Искусственный интеллект, беспилотный транспорт, цифровая идентификация и другие инновации стали частью повседневной жизни. При этом туристам не приходится выбирать между знакомством с историческим наследием и технологическими достижениями – оба направления органично сочетаются в одном путешествии.

Маршрут на две недели: Пекин и Шанхай

Для знакомства со страной эксперты рекомендуют провести неделю в Пекине, а затем отправиться на скоростном поезде в Шанхай еще на семь дней. Такой маршрут позволяет увидеть два совершенно разных облика современного Китая.

Оформление туристической визы занимает от четырех до семи рабочих дней и не требует дополнительных расходов. Стоимость прямого авиаперелета по маршруту Новосибирск –Пекин и Шанхай – Новосибирск составляет около 57 тысяч рублей. Билет на скоростной поезд между Пекином и Шанхаем обойдется примерно в 12 тысяч рублей, а время в пути составит от 4,5 до 6 часов.

Неделя в Пекине: история и традиции

Столица Китая впечатляет масштабом и атмосферой. Город представляет собой своеобразный музей под открытым небом, где древние дворцы и храмы гармонично вписываются в современный городской пейзаж. Утром в парках можно увидеть местных жителей, занимающихся гимнастикой и танцами, днем попробовать блюда национальной кухни, а вечером насладиться панорамой мегаполиса.

Среди самых популярных мест для посещения:

  • Великая Китайская стена (участок Мутяньюй) – около 1300 рублей, трансфер — еще примерно 2000 рублей;
  • Запретный город и площадь Тяньаньмэнь – около 1000 рублей;
  • экскурсия по историческим хутунам с ужином – около 2000 рублей;
  • зоопарк с пандами – около 400 рублей;
  • обзорная экскурсия по городу – около 1500 рублей.

Размещение в отеле категории 4 звезды обойдется примерно в 70 тысяч рублей на двоих за неделю с завтраками. Расходы на питание составят около 10 тысяч рублей на человека.

Неделя в Шанхае: город будущего

Шанхай считается одним из самых технологичных мегаполисов Азии. Гостей встречают европейская архитектура набережной Вайтань, футуристические башни района Пудун, развитая транспортная система и современные цифровые сервисы.

Во время пребывания в городе стоит посетить:

  • Shanghai Disneyland – от 6000 до 8000 рублей;
  • Legoland – около 7000 рублей;
  • водный город Цибао – от 1500 до 2000 рублей;
  • телебашню «Восточная жемчужина» — около 2400 рублей;
  • круиз по реке Хуанпу – около 1500 рублей;
  • сад Юйюань и музей Шанхая — около 1000 рублей.

Проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдется примерно в 77 тысяч рублей на двоих. На питание потребуется около 10 тысяч рублей за неделю.

Сколько стоит путешествие

Ориентировочный бюджет на одного туриста составляет около 200 тысяч рублей. В эту сумму входят авиаперелеты, железнодорожный переезд между городами, проживание, питание, экскурсии, билеты на достопримечательности, а также транспортные расходы внутри страны.

Что привезти из Китая

Туристы часто приобретают в Китае электронику известных местных производителей, которая может стоить заметно дешевле, чем в других странах. Также популярностью пользуются косметика национальных брендов, одежда и аксессуары из аутлетов, а традиционными сувенирами остаются чай, шелк и фарфор.

Китай привлекает путешественников не только доступными ценами и развитой инфраструктурой. Поездка в эту страну позволяет одновременно прикоснуться к многовековой истории и увидеть технологии, которые формируют образ жизни будущих поколений. Именно поэтому впечатления от такого путешествия остаются с туристами надолго.