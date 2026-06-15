Сколько стоит путешествие в Китай в 2026 году

Китай остается не только стратегическим партнером России, но и одной из самых комфортных стран для туризма. В 2026 году россиянам доступны прямые рейсы, оформление виз не вызывает сложностей, а высокий уровень безопасности и традиционное гостеприимство делают страну привлекательной для самостоятельных путешествий. Об этом «ФедералПресс» рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Анна Овсянникова.

Пока многие туристы по привычке выбирают отдых на турецком побережье, все больше россиян обращают внимание на Китай. Поднебесная привлекает путешественников необычным сочетанием древней культуры и передовых технологий. Здесь старинные пагоды соседствуют с ультрасовременными небоскребами, чайные церемонии сохраняют многовековые традиции, а цифровые сервисы позволяют оплачивать покупки и услуги буквально одним взглядом.

Китай сегодня называют территорией, где будущее уже наступило. Искусственный интеллект, беспилотный транспорт, цифровая идентификация и другие инновации стали частью повседневной жизни. При этом туристам не приходится выбирать между знакомством с историческим наследием и технологическими достижениями – оба направления органично сочетаются в одном путешествии.

Маршрут на две недели: Пекин и Шанхай

Для знакомства со страной эксперты рекомендуют провести неделю в Пекине, а затем отправиться на скоростном поезде в Шанхай еще на семь дней. Такой маршрут позволяет увидеть два совершенно разных облика современного Китая.

Оформление туристической визы занимает от четырех до семи рабочих дней и не требует дополнительных расходов. Стоимость прямого авиаперелета по маршруту Новосибирск –Пекин и Шанхай – Новосибирск составляет около 57 тысяч рублей. Билет на скоростной поезд между Пекином и Шанхаем обойдется примерно в 12 тысяч рублей, а время в пути составит от 4,5 до 6 часов.

Неделя в Пекине: история и традиции

Столица Китая впечатляет масштабом и атмосферой. Город представляет собой своеобразный музей под открытым небом, где древние дворцы и храмы гармонично вписываются в современный городской пейзаж. Утром в парках можно увидеть местных жителей, занимающихся гимнастикой и танцами, днем попробовать блюда национальной кухни, а вечером насладиться панорамой мегаполиса.

Среди самых популярных мест для посещения:

Великая Китайская стена (участок Мутяньюй) – около 1300 рублей, трансфер — еще примерно 2000 рублей;

Запретный город и площадь Тяньаньмэнь – около 1000 рублей;

экскурсия по историческим хутунам с ужином – около 2000 рублей;

зоопарк с пандами – около 400 рублей;

обзорная экскурсия по городу – около 1500 рублей.

Размещение в отеле категории 4 звезды обойдется примерно в 70 тысяч рублей на двоих за неделю с завтраками. Расходы на питание составят около 10 тысяч рублей на человека.

Неделя в Шанхае: город будущего

Шанхай считается одним из самых технологичных мегаполисов Азии. Гостей встречают европейская архитектура набережной Вайтань, футуристические башни района Пудун, развитая транспортная система и современные цифровые сервисы.

Во время пребывания в городе стоит посетить:

Shanghai Disneyland – от 6000 до 8000 рублей;

Legoland – около 7000 рублей;

водный город Цибао – от 1500 до 2000 рублей;

телебашню «Восточная жемчужина» — около 2400 рублей;

круиз по реке Хуанпу – около 1500 рублей;

сад Юйюань и музей Шанхая — около 1000 рублей.

Проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдется примерно в 77 тысяч рублей на двоих. На питание потребуется около 10 тысяч рублей за неделю.

Сколько стоит путешествие

Ориентировочный бюджет на одного туриста составляет около 200 тысяч рублей. В эту сумму входят авиаперелеты, железнодорожный переезд между городами, проживание, питание, экскурсии, билеты на достопримечательности, а также транспортные расходы внутри страны.

Что привезти из Китая

Туристы часто приобретают в Китае электронику известных местных производителей, которая может стоить заметно дешевле, чем в других странах. Также популярностью пользуются косметика национальных брендов, одежда и аксессуары из аутлетов, а традиционными сувенирами остаются чай, шелк и фарфор.

Китай привлекает путешественников не только доступными ценами и развитой инфраструктурой. Поездка в эту страну позволяет одновременно прикоснуться к многовековой истории и увидеть технологии, которые формируют образ жизни будущих поколений. Именно поэтому впечатления от такого путешествия остаются с туристами надолго.