Турист из России побывал на отдыхе в Белоруссии и описал свои впечатления фразой «все было вкусно, но осадочек остался». Его историю опубликовали в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что путешествовал по стране бывшего СССР семь дней. Он посетил Минск, Несвиж, Мир, Брест и уехал из страны с «твердым намерением вернуться». Однако мужчина подчеркнул, что небольшие минусы у этого туристического направления есть.

К примеру, житель России ехал в Белоруссию с мыслью, что там все дешевле, чем на родине.

«Это было правдой лет пять-шесть назад, сейчас — уже нет. Трехзвездочный отель в Минске обходится примерно в 5,5 — 6,5 тысячи рублей за ночь в одноместном номере. За четыре звезды — от 8 до 10 тысяч рублей. Я бронировал заранее, выбирал осознанно и за четыре ночи отдал больше, чем ожидал. Примерно столько же, сколько потратил бы в Санкт-Петербурге», — заметил россиянин.

По словам путешественника, Белоруссия произвела на него впечатление страны, где все работает как часы. Однако сервис в местных ресторанах его устроил не во всем.

«В одном минском ресторане мы с приятелем ждали меню минут пятнадцать — не потому что было много народу, а просто официантка куда-то ушла и про нас забыла. В другом месте принесли не то блюдо, а когда я вежливо сказал об этом, девушка на секунду зависла с таким видом, будто я сообщил ей что-то совершенно неожиданное», — объяснил турист.

Однако в заключении россиянин отметил, что влюбился в соседнее государство и всем советует там побывать.

«Минусы, о которых я написал, — это рабочие моменты, не причины отказываться от поездки. Просто знайте о них заранее, и они не станут неожиданностью», — подвел итог мужчина.

Ранее российская путешественница побывала на курорте Грузии Батуми. Свои впечатления она описала словами «были очень разочарованы».