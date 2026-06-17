«Мусорный апокалипсис на каждом углу». Что шокирует российских туристов в Индии

С далекой и загадочной Индией россиян связывают весьма теплые отношения. Кто-то полюбил ездить туда на ретриты, кто-то — для познания самобытной древней культуры, а кто-то — на вечеринки у океана в самом свободолюбивом штате Гоа. Однако ожидания от «духовной и просветленной» страны часто не совпадают с реальностью — по приезде туристы оказываются не готовы к хаосу на дорогах, вездесущей грязи, постоянному фоновому шуму и антисанитарии. О том, что повергает путешественников в ужас во время поездок в Индию, — в материале «Ленты.ру».

«Казалось, у меня лопнули барабанные перепонки из-за шума»

Россиянка Полина, которая впервые побывала в Индии в 2024 году, назвала посещение этой страны отдельным аттракционом. По ее словам, все, что происходит на местных улицах, — это бесконечное воплощение сцен из индийского кино: люди поют и танцуют, женщины в сари раскладывают цветы, повсюду ходят коровы и собаки. К этому добавляются яркие запахи и ароматы. Но больше всего туристку поразило, насколько в Индии шумно.

« Такого количества шума я не встречала в своей жизни ни в одном мегаполисе мира. И я сейчас говорю даже не про Дели. Я была в городе Джайпур в штате Раджастхан. Там перед фестивалем Дивали (индийский праздник, который называют фестивалем огней — прим. «Ленты.ру») собралось очень много людей. Приехали индийцы со всей страны, и на улицах этого города все готовились к празднику. Честно говоря, я была в ужасе, потому что каждый раз, когда я выходила на улицу, у меня начиналась маленькая паническая атака именно из-за шума , – Полина, российская туристка.

Постоянные громкие звуки усиливают визуальный шум — продавцы, которые раскладывают свой товар прямо на земле, байки, машины и животные. Туристка в беседе с «Лентой.ру» призналась, что совсем не смогла привыкнуть к ним за пять-шесть дней поездки.

«Мне кажется, даже сейчас, когда я об этом рассказываю, у меня стоит в ушах звук сигналящих друг другу автомобилей и индийцев, которые друг на друга кричат. Это просто какое-то безумие, честно говоря. И каждый раз, возвращаясь в номер отеля, я сидела несколько минут и пыталась прийти в себя. Мне казалось, что у меня просто лопнули барабанные перепонки из-за этого шума», — вспомнила она.

Девушка также пожаловалась на бесконечный хаос на улицах, который сильно ее выматывал и испортил впечатления от поездки. Несмотря на то что россиянка ни разу не столкнулась с нежелательным вниманием или неуважительным отношением, она не чувствовала себя в безопасности. Полину постоянно преследовало ощущение, что ей нужно быть настороже и следить за вещами, чтобы не быть обманутой или обворованной. Изначально она планировала трехнедельное путешествие по стране, но ей пришлось его завершить через две недели из-за усталости от постоянного внутреннего напряжения.

«Вода важнее туалетной бумаги»

Индия — не просто экзотическое направление, а место, где каждая деталь быта заставляет туриста переосмыслить привычные понятия о комфорте, пишет автор тревел-блога «Интересные путешествия». Первое, что вызывает недоумение у иностранцев, — полное отсутствие бумаги в общественных туалетах. Вместо привычных рулонов рядом с унитазами красуются небольшие кувшины с водой.

«Для индийцев это естественно: правая рука предназначена для приема пищи, левая — для гигиенических процедур. Система работает веками, и местные жители искренне не понимают, зачем нужна бумага. Европейскому человеку такой подход кажется дикостью. Но если копнуть глубже, становится понятно: в условиях жаркого климата и ограниченного доступа к ресурсам вода действительно эффективнее. Просто к этому нужно привыкнуть. Или возить с собой запасы из дома», — отметил блогер.

Непривычное отношение к гигиене и полное пренебрежение санитарными нормами можно встретить и на индийских рынках. Россиянин с ником @88888ssai, посетивший одно из таких мест, рассказал в своем видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что покупатели окунают грязные руки в чаши с молоком, таким образом проверяя его жирность. При этом они зачастую лгут, что молоко их не устраивает, чтобы позже прийти и купить его по более низкой цене.

«В общем, лохотрон», — заключил он.

«Вырубиться можно в любом месте»

Еще одна индийская особенность, которая может вызвать недоумение у европейцев, — сон прямо на полу. Многие местные верят, что твердая поверхность укрепляет позвоночник, улучшает осанку и способствует ясности ума. Поэтому в сельской местности люди часто спят на тоненьких матрасах или циновках, а в домах городских жителей кровати очень жесткие.

«Туристы, снимающие жилье через местные сервисы, часто сталкиваются с тем, что "кровать" оказывается плоским матом на полу. И это не обман — просто другое понимание того, как должно быть удобно», — предупредил автор тревел-блога «Интересные путешествия».

А в бедных районах индийских городов люди и вовсе спят на голом асфальте, посреди проезжей части и рядом с бездомными собаками.

«За отель платить не нужно, вырубиться можно в любом месте. И за туалет платить не надо — бесплатные проветриваемые туалеты в центре города. Приезжайте в Индию», — поиронизировал российский тревел-блогер с ником @rassal_kroft.

Другое шокирующее зрелище — прачечная под открытым небом Дхоби Гат в Мумбаи, где работают только мужчины из касты дхоби (неприкасаемые). Российский тревел-блогер с ником @brat_mc_ назвал это место индустриальным гетто, в котором «человеческий труд стоит дешевле электричества».

«Здесь тысячи дхоби по 12 часов в сутки стоят по колено в грязной воде, отбивая белье о камни. Это живой памятник тяжелейшему труду, который не меняется веками», — пояснил он.

Местный житель рассказал россиянину, что дхоби берут лишь один выходной в год — на праздник Холи весной. Остальное время они трудятся почти без отдыха.

Несмотря на то что дискриминация по принципу кастовой принадлежности в Индии запрещена, неприкасаемые по-прежнему являются беднейшей, обездоленной и самой необразованной частью общества.

«Горы мусора — часть пейзажа»

Для большинства европейцев и россиян понятие «грязь» по приезде в Индию начинает играть новыми красками. Мусор здесь валяется под ногами практически на каждом сантиметре дороги, плавает в реках и «украшает» живописные пляжи. Автор тревел-блога «Интересные путешествия» описал увиденное фразой «мусорный апокалипсис на каждом углу».

«Горы мусора — часть пейзажа. Люди живут рядом с ними, торгуют, готовят еду, водят детей в школу. И это не вызывает возмущения. Система сбора и утилизации отходов в Индии развита крайне слабо, особенно за пределами туристических зон», — отметил он.

По словам блогера, в некоторых районах мусор вообще никто не убирает — его просто сжигают прямо на улице. Или он остается лежать месяцами, превращаясь в зловонные кучи.

«Внутри поезда началась бойня»

Отдельным открытием для туриста в Индии может стать поездка на общественном транспорте. Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, признался, что захотел почувствовать «настоящую» Индию и купил билет в обычный сидячий вагон до Мумбаи. Свой опыт он назвал «адом, где нет места человеку». По его словам, как только поезд коснулся перрона, внутри «началась бойня». Здоровые мужчины стали запрыгивать в вагон еще до полной остановки, расталкивая локтями всех, кто слабее.

«Кто не умеет работать кулаками — тот стоит. Женщины, дети, старики — их словно не существует, если рядом нет сильного мужчины, готового захватить пространство», — ужаснулся он.

Путешественник добавил, что в его вагоне ехала пожилая женщина на костылях, которой пришлось стоять час, пока вокруг сидели здоровые мужчины, уткнувшиеся в телефоны. Когда она потеряла сознание и рухнула на пол, никто не отреагировал — ее просто прислонили к сиденью, чтобы она не мешала проходу. Позже пассажирка пришла в себя и так и осталась сидеть на полу.

« Никакого сострадания. Никакой иерархии ценностей, где старый или слабый имеет право на помощь. Только закон джунглей, прикрытый обрывками цивилизации. Мы едем в Индию за духовностью? За просветлением? Ха! » – Тим, путешествующий по миру тревел-блогер

По мнению путешественника, в этой стране есть лишь «бесконечная, изматывающая борьба за клочок пространства». И в этой борьбе человечность — первое, что выбрасывают из вагона, чтобы было легче пробиться к своей цели, заключил он.

Турпоток из России в Индию растет

Несмотря на все недостатки и пугающие особенности, Индия остается желанным направлением для путешествий у россиян. Все больше и больше соотечественников мечтают увидеть ее своими глазами и сделать собственные выводы о жизни в этой стране. Так, в 2025 году туристический поток между Россией и Индией достиг 143 тысяч поездок, увеличившись на 15 процентов по сравнению с 2024-м.

Большинство соотечественников выбирают для отдыха курорт Гоа, который привлекает их теплым климатом, относительно низкими ценами и расслабленной атмосферой. В качестве отправной точки маршрута путешествия также используют столицу Индии Дели. За духовными практиками, занятиями йогой и медитацией отправляются в город у подножия Гималаев — Ришикеш.

Пока для посещения этой страны россиянам нужна виза, однако в дальнейшем условия могут измениться. В декабре 2025 года стало известно, что власти России и Индии задумались об отмене визового режима для туристических групп.