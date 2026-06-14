На Лазурном берегу Франции с грустью вспоминают щедрых россиян

На юге Франции с грустью вспоминают российских туристов. По словам генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского, отельеры, владельцы ресторанов и брендовых магазинов надеются на возвращение щедрых клиентов.

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Для Лазурного берега туристы из России ценны, прежде всего, приверженностью премиальному сегменту. Официальной публичной статистики, сколько денег оставляли россияне на отдыхе, нет, но известно, что после того, как турпоток из РФ резко «обмелел», luxury-сегмент ежегодно недополучает по 100–150 млн евро.

Ключевые потери – в торговле. Главная ценность гостей из России была не количестве купленного, а в том, что они выкладывали по 1–10 тыс. евро и более за каждый товар брендов Louis Vuitton, Dior и Cartier… А в Каннах случались чеки и по 20–100 тыс. евро.

Тоскуют по нашим и в отелях Ниццы и Канн, где одна ночь стоит 500–3000 евро.. По усредненным подсчетам семья из России тратила в диапазоне 8–25 тыс. евро за отпуск только на гостиницы. Приезжие из России там, конечно, сейчас останавливаются, но их стало гораздо меньше.

Многих клиентов не досчитались яхтенные компании.

Сколько денег потеряли рестораторы, точно не посчитать. Известно, что средняя стоимость трапезы в кафе на Лазурном берегу – 20–40 евро на персону, в обычном ресторане – 60–120, а в заведении, отмеченном Michelin – до 500. К примеру, за ужин на набережной Круазетт легко можно отдать до 800 евро на двоих.

Отметим, что Франция остается главным «визовым окном» в Европу для россиян. В нынешнем году за четыре месяца французские консульства одобрили примерно на 40% больше виз, чем за аналогичный прошлогодний период: тогда гражданам РФ выдали свыше 156 тыс. виз.

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