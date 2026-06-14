Сколько стоят билеты в Турцию на распродаже

У лоукостера «Победа» сегодня, 14 июня, финальный день очередной ценовой акции. По промокоду действует скидка 10% на тарифы с багажом для вылетов до 24 октября включительно.

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Мы проверили, насколько выгодные цены предлагаются по популярному туристическому маршруту за границу, из Москвы в Анталью.

Отправиться на турецкий курорт 20 июня, обратно – через 10 дней, 30-го числа, можно за 55,6 тыс. руб. по тарифу «Выгодный» с 10 кг багажа (указаны наличие и стоимости, актуальные по состоянию на 17:30. – Ред.).

Это на 7 тыс. дороже, чем комбинацией рейсов Pegasus туда и Southwind – из Антальи в Москву. Перевозчики возьмут 48,3 тыс. руб. за перелет с чемоданом до 10 кг.

Выгадать на распродаже «Победы», выбрав тариф «Максимум» (20 кг багажа) в указанные даты также не получится. Билеты лоукостера обойдутся в 63,4 тыс. руб., тогда как отправиться в Анталью на Southwind, а обратно «Аэрофлотом» можно за 57,4 тыс.

Не удастся сэкономить и воспользовавшись акцией «Победы» на рейсах в пик летнего сезона. Слетать на турецкий курорт с 1 по 10 августа по тарифу «Выгодный» предлагается за 44,3 тыс. руб., по тарифу «Максимум» – за 50,3 тыс.

А Southwind доставит в Анталью и обратно за 35,4 тыс. руб. с теми же 20 кг багажа.

Билеты Turkish Airlines тоже дешевле, чем у отечественного лоукостера – 48,5 тыс. руб.

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