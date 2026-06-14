Что ждет туристов в Иссык-Кульской области

Кыргызстан в 2026 году ожидает более 12 миллионов туристов. Главной точкой притяжения для иностранных гостей традиционно остается Иссык-Кульская область. В регионе официально дали старт летнему туристическому сезону. Все ли готово к приезду гостей, узнала корреспондент «МИР 24 Асель Усенова.

© Мир24

«Иссык-Куль намерен побить все рекорды. Помимо пляжного отдыха, регион станет центром международного спорта. В этом году здесь пройдут два масштабных события: чемпионат мира по водно-моторным гонкам и Шестые Всемирные игры кочевников, — отметила корреспондент».

Порядок в курортной зоне теперь под круглосуточным контролем как на суше, так и на воде. В арсенале службы безопасности: внедорожники, мототехника и скоростные катера. А в горной местности следить за порядком будет конный взвод. Готовность гарнизона проверил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

«По мере развития технологий мы кардинально обновляем подходы к обеспечению безопасности. Это позволяет предотвращать сотни преступлений и тысячи правонарушений. По всей республике установлено 10 тысяч камер видеонаблюдения, которые круглосуточно осуществляют мониторинг в общественных местах, туристических зонах и других объектах.

На Иссык-Куль едут круглый год. Регион обеспечивает половину всей туриндустрии страны. Зимой гостей встречают горнолыжные склоны, летом побережье озера. Интерес добавляют и международные соревнования. Всемирные игры кочевников страна организовывает уже в третий раз, а в конце июля здесь впервые пройдет «Формула -1 на воде. Уже идет подготовка.

«Мы на следующей неделе ожидаем государственную экологическую экспертизу. И вот давайте дождемся. Если бы мы чувствовали бы, что «Формула -1 на воле принесет какие-то экологически проблемы, мы никогда бы не согласились на это мероприятие. Мы согласись на это мероприятие, видя, как проводятся эти мероприятия в Италии, в Шанхае, Гонконге — в лучших городах мира, — отметил директор государственного агентства по развитию туризма при кабинете министров Эдуард Кубатов».

Настоящая угроза скрыта на дне акватории. По данным Министерства природы, с начала 2026 года из озера изъяли свыше 130 тысяч рыболовных сетей.