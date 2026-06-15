ЕС планирует обязать авиакомпании изменить правила перевозки багажа и детей

Страны Евросоюза поддержали реформу прав авиапассажиров, которая изменит правила провоза ручной клади и рассадки семей с детьми, пишет POLITICO.

Если новые нормы вступят в силу, то перевозчики будут обязаны включать в базовую стоимость билета не только небольшую сумку, которую можно разместить под креслом впереди, но и любой багаж, способный уместиться в специальном отсеке в салоне самолета. Это решение может привести к росту стоимости перелетов, особенно у лоукостеров, которые сейчас берут отдельную плату за ручную кладь. При этом клиент сможет отказаться от багажа и получить билет по более низкой цене. Одновременно компании сохранят право самостоятельно устанавливать допустимые размеры и максимальный вес вещей, входящих в основной тариф.

Еще одно изменение касается размещения пассажиров на борту. Перевозчикам запретят брать дополнительную плату за места рядом с детьми младше 14 лет. Такое правило также распространится на людей с ограниченными возможностями и тех, кто путешествует вместе с ними.

Отдельно политики пересмотрели перечень так называемых чрезвычайных обстоятельств, при которых авиакомпания освобождается от обязанности выплачивать деньги за сорванный перелет. Теперь к таким ситуациям будут относить события, которые не связаны с обычной деятельностью перевозчика и не зависят от него. Например, при плохой погоде компания должна вернуть стоимость билета тем, кто не смог вылететь, однако дополнительная выплата в таком случае не предусмотрена.

Из списка исключили формулировку о «неожиданных проблемах с безопасностью полетов, связанных с бортовым оборудованием». Представители Европарламента посчитали ее слишком широкой. По их мнению, она позволяла относить к исключительным обстоятельствам большинство технических неисправностей, за которые отвечает сама авиакомпания. Размеры компенсаций решили оставить на прежнем уровне.

Теперь переговорщики от Европарламента должны одобрить текст до понедельника. После этого в июле вопрос вынесут на пленарное заседание. Если документ пройдет финальное голосование, обновленные нормы начнут действовать во второй половине 2027 года.