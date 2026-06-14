Туристы поверили нейросети и отправились в Северную Македонию без виз

В соцсетях вирусится ролик российского туриста, который утверждает: ChatGPT испортил его семье отпуск в Северной Македонии. Перед поездкой семья решила спросить у нейросети, нужна ли россиянам виза для въезда в страну. В своем видео мужчина показал скриншот ответа ChatGPT, где нейросеть уверенно пишет: нет. Туристы спокойно купили билеты, забронировали отель и машину и отправились в аэропорт в Стамбуле. Но уже у стойки регистрации все пошло совсем не по плану. Вот что рассказывает сам турист в своем видео:

«Это какой-то сюр просто межгалактического масштаба. И мы в аэропорту Стамбула. Приехали сюда, вчера мы купили билеты в Северную Македонию. ChatGPT нам говорит, что виза для россиян не требуется. И мы на уверенных щах, конечно же, купили билеты. Подходим к стойке, даем паспорта. Он говорит: «Виза». Мы говорим: «Виза не нужна». Она говорит: «Нет, нужна». Я говорю: «Не нужна», — и показываю скриншот чата GPT, где он говорит, что для россиян виза не нужна. Она говорит: «Нет», — и показывает мне государственное постановление о том, что для россиян обязательна виза, которая оформляется за пять дней, а мы прямо сейчас в аэропорту, у нас куплено все, забронированы машины, отели».

История с Северной Македонией снова подняла вопрос, могут ли системы вроде ChatGPT выдавать уверенный, но неверный ответ. При этом специалисты отдельно подчеркивают: ChatGPT — это не сама технология, а сервис на основе так называемых больших языковых моделей. Как вообще работают такие системы, рассказывает старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ, гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Нейросети — трансформерная архитектура, которая лежит в основе больших языковых моделей. Они устроены таким образом, что они продолжают тот текст, который вы туда написали. Вам это только кажется, что вы им вопрос задаете, а они вам ответ отвечают. Нет, оно работает не так: вы просто пишете какой-то текст, а большая языковая модель его продолжает, причем делает это вероятностно. То есть она выбирает слово за словом, которое может продолжать этот текст, делая это на некой вероятностной основе. Поэтому ответ больших языковых моделей на один и тот же вопрос может быть разным, и он обычно разный всегда. Если мы говорим про конкретную семью конкретного человека: он заплатил деньги за билеты и не проверил, что ему насоветовала модель. Из-за этого попал впросак. Он сам виноват, не модель виновата, никто не виноват, кроме него самого. То, что человек использовал какую-то старую модель, которая не имеет доступа в интернет, не может посмотреть конкретные источники, подтвердить их, — ну, это опять показывает, что человек пользуется инструментами трехлетней давности. Сегодня ни одна нормальная модель, ни одна платформа, обвязка, агентная система не сможет дать вот такой непроверенный ответ. Во-первых, они сами проверяют себя чаще всего. А во-вторых, их информация, которую они дают, основана на официальных источниках, и, более того, они дают ссылки на эти источники, и туда можно зайти, посмотреть, правда ли виза не нужна, и, более того, проверить, что за источник, насколько он авторитетный», — Роман Душкин, генеральный директор «А-Я эксперт», старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ.

Редакция Бизнес ФМ решила проверить историю и задала ChatGPT тот же самый вопрос, как его сформулировал для нейросети турист: «Есть ли в Скопье виза для граждан РФ?» ChatGPT ответил, что россиянам для поездки в Северную Македонию виза нужна, безвизовый режим был отменен в марте 2022 года.

Не исключено, что турист, он же блогер, сочинил эту яркую историю ради просмотров. Хотя в 2025 году СМИ писали о похожем кейсе, когда без отпуска в Пуэрто-Рико осталась пара испанских туристов: они консультировались у ChatGPT, и он не предупредил их, что для поездки нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд. В итоге путешественников не пустили на рейс.