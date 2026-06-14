Тревел-блогер рассказала, чем россиянки в Европе отличаются от местных женщин

Тревел-блогерша Елена побывала в Европе и рассказала, чем россиянки отличаются от местных женщин и почему выделяются из толпы. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что, по мнению европейских мужчин, россиянки совсем не похожи на местных женщин.

«Иностранцы говорят, что у русских девушек макияж выразительный, но при этом не выглядит вызывающе. И еще они всегда обращают внимание на руки — такого маникюра, как у нас, нет ни у кого», — такими словами описала впечатления европейцев Елена.

Она объяснила, что жительницы Европы практически не делают маникюр, а макияж предпочитают сдержанный, что иногда создает «ощущение неухоженности и небрежности». Другие европейки, наоборот, красятся с перебором, словно собираются в ночной клуб или на фотосессию.

«В Италии любят делать черную подводку глаз. Причем не только молодые девушки, но и пожилые», — подчеркнула туристка.

Также путешественница обратила внимание на то, что только женщины из России ходят в шубах из натурального меха. Иностранки предпочитают носить зимой пуховики или верхнюю одежду из искусственных материалов.

Ранее побывавшая в России француженка Габриэль пообщалась с тревел-блогершей Еленой и назвала ей главный недостаток местных мужчин. По мнению француженки, мужчины из РФ сдержанные и закрытые.