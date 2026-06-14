Туристу, своевременно отказавшемуся от экскурсии, не вернули деньги

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» рассказал нашей редакции о неудачном опыте покупки экскурсии на отдыхе во Вьетнаме.

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Программу с осмотром достопримечательностей древнего города Хойан Александр С. приобрел для себя и своей супруги на месте, у отельного гида. Деньги, 19 тыс. руб., перевел на личную банковскую карту сотрудника туроператора – именно такой вариант тот предложил. Впрочем, в ваучере поставили отметку: «Способ оплаты – cash (наличные)».

Поездка должна была состояться 9 июня. Однако от гида вскоре пришло сообщение в мессенджере – экскурсия переносится на 12-е число. Туристы дали согласие, но затем передумали, так как их тур заканчивался 13 июня, отправляться в другой город накануне вылета с отдыха им показалось слишком утомительным.

Александр С. написал гиду о решении отказаться от экскурсии за три дня. И попросил вернуть половину денег, как было предусмотрено условиями бронирования. Сотрудник туроператора ответил только на следующий день: сообщение туриста якобы «затерялось», а так как до поездки теперь остается менее 48 часов, то возврат даже части стоимости невозможен. Гид сослался на некие «именные билеты, которые уже куплены» – переоформить их на других желающих отправиться на экскурсию не получится.

В телефонном разговоре с корреспондентом TourDom.ru отельный гид не дал внятных пояснений ситуации и быстро свернул беседу, сославшись на отсутствие времени.

По мнению юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, у туристов есть все основания требовать компенсации от туроператора. Сначала в досудебном порядке, а если это не даст результата, то через суд. Причем, настаивать можно на возврате полной стоимости, так как внося оплату, туристы рассчитывали на конкретную дату экскурсии, а не ту, на которую она была перенесена. К письменной претензии нужно приложить все подтверждения: ваучер, чеки, скрин-шоты переписки и т.д.