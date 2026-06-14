В Таиланде ответили, дискриминируют ли туристов по национальному признаку

Таиланд является безопасным местом для туристов из всех стран, где случаи нарушения закона рассматриваются без дискриминации на основе законодательства страны. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават.

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Таким образом он прокомментировал рекомендацию МИД России для российских граждан осторожно относиться к поездкам в Таиланд.

— В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации, — приводит слова Патчимсават ТАСС.

12 июня МИД РФ призвало граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. Представители ведомства подчеркнули, что Вашингтон начал «охоту» на граждан России.

Тем временем в индонезийском округе Бадунг (остров Бали) власти выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста, чье поведение представляло опасность для окружающих.