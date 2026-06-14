В Таиланде ответили, дискриминируют ли туристов по национальному признаку

Власти Таиланда заявили, что не дискриминируют туристов по национальному признаку
Таиланд является безопасным местом для туристов из всех стран, где случаи нарушения закона рассматриваются без дискриминации на основе законодательства страны. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават.
Таким образом он прокомментировал рекомендацию МИД России для российских граждан осторожно относиться к поездкам в Таиланд.
— В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации, — приводит слова Патчимсават ТАСС.
12 июня МИД РФ призвало граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. Представители ведомства подчеркнули, что Вашингтон начал «охоту» на граждан России.
Тем временем в индонезийском округе Бадунг (остров Бали) власти выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста, чье поведение представляло опасность для окружающих.