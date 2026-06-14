В Таиланде попытались успокоить российских туристов

В Таиланде заявили, что не дискриминируют туристов по национальному признаку
Таиланд является безопасным местом для туристов из всех стран, где случаи нарушения закона рассматриваются без дискриминации на основе таиландского законодательства. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предупреждение МИД России для российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США.
"Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран. В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации. В 2027 году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений. Таиланд неизменно тепло принимает гостей со всего мира, включая россиян. В 2025 году Таиланд принял около 1,9 млн российских туристов, что является самым высоким показателем среди посетителей из Европы", - сказал он, отметив, что "Таиланд и Россия поддерживают дружественные отношения на всех уровнях".
Ранее МИД РФ предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями. В Ассоциации туроператоров России ТАСС сообщили, что не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин в беседе с корреспондентом ТАСС указал, что предупреждение российского внешнеполитического ведомства является своевременным и связано с традицией США распространять свое законодательство на весь мир.
"Однако это не означает, что надо бояться приезжать в Таиланд. У нас большой объем туризма, с начала этого года уже миллион россиян посетили Таиланд. Просто мы же с вами понимаем, что есть ряд секторов экономики, научной деятельности, которые могут быть использованы американцами для того, чтобы продолжать эту охоту на наших людей", - подчеркнул российский посол.