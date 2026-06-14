В Таиланде попытались успокоить российских туристов

Таиланд является безопасным местом для туристов из всех стран, где случаи нарушения закона рассматриваются без дискриминации на основе таиландского законодательства. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предупреждение МИД России для российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США.

"Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран. В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации. В 2027 году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений. Таиланд неизменно тепло принимает гостей со всего мира, включая россиян. В 2025 году Таиланд принял около 1,9 млн российских туристов, что является самым высоким показателем среди посетителей из Европы", - сказал он, отметив, что "Таиланд и Россия поддерживают дружественные отношения на всех уровнях".

Ранее МИД РФ предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями. В Ассоциации туроператоров России ТАСС сообщили, что не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин в беседе с корреспондентом ТАСС указал, что предупреждение российского внешнеполитического ведомства является своевременным и связано с традицией США распространять свое законодательство на весь мир.