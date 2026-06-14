Новый год в Таиланде: выйдет ли сэкономить, если купить билеты сейчас

Хороший способ сэкономить на новогодних авиабилетах – приобретать их заранее Зачастую – за несколько месяцев до праздников. Выгодные по стоимости варианты на маршруте Москва – Пхукет – Москва замечены в системах онлайн-бронирования сегодня, 14 июня.

Наиболее низкий тариф на дату отправления на таиландский курортный остров 1 января, обратно – 10-го предлагает авиакомпания Air China: 76,7 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 09:00).

Стыковки в Пекине – два с половиной часа на пути в Таиланд и шесть – на рейсе в Москву.

Тем, кто желает и новогоднюю ночь провести на Пхукете, а вернуться в российскую столицу также 10 января, придется заплатить больше – 84,9 тыс. руб.

У Air China есть вариант на те же даты и дешевле, за 77,1 тыс. руб., однако прибытие в Таиланд – в 21:20, есть риск не успеть разместиться в отеле к новогоднему празднованию.

Для сравнения минимальный тариф «Аэрофлота» на прямой рейс Москва – Пхукет 30 декабря, обратно 10 января – 204,1 тыс. руб., а с учетом перевозки чемодана – 226,1 тыс. руб.

Туристы сэкономят несколько часов времени в пути, но заплатят в два с половиной раза больше, чем китайскому перевозчику.

Ранее мы писали, каким категориям российских туристов следует учитывать при поездках в Таиланд риски преследования по запросу властей США.