«Революция фламинго» в Албании: жители выступают против туркомплекса

«Революция фламинго — так назвали серию протестов в Албании против строительства туристического комплекса на острове Сазани.

Строительство комплекса финансирует американская компания, связанная с Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. Инвесторы готовы выделить на реализацию проекта рекордные 4 миллиарда евро и сделать один из самых роскошных отелей на побережье Адриатического моря. Однако местные жители опасаются, что строительство может нарушить хрупкую экологическую среду, в том числе навредить розовым фламинго, обитающим в этом районе. В Тиране и других албанских городах в ночь на понедельник прошли 15-е по счету массовые протесты.

«Если бы я был в Соединенных Штатах, и там бы построили пятизвездочный курорт в Гранд-Каньоне, я бы очень расстроился, потому что это национальное достояние. То же самое можно сказать и об острове, который находится здесь, в Албании. Это национальное достояние», — Аслан Догьяни, местный житель.

Строительство туристического комплекса продолжается, однако прокуратура Албании временно заморозила счета одной из фирм-строителей и теперь проводит расследование о возможной подделке документов на земельный участок.

Жители стамбульского района Бахчелиэвлер (округ Ускюдар) более 250 дней протестуют против открытия американского ресторана, связывая это с поддержкой Палестины и бойкотом компаний, ассоциированных с Израилем. Каждый вечер между вечерней и ночной молитвами жители собираются у здания, где планируется открытие, акция приобрела характер постоянного общественного дежурства. Один из участников, Джемаль Уян, заявил, что жители сами должны решать, с кем соседствовать, и не хотят видеть рядом такой бренд. Наиболее активные участники протестов — женщины и дети.