Сезон глэмпинга в Армении: вид на горы, ортопедические кровати и японские купели

В Армении официально открылся сезон глэмпинга. Чем привлекает этот вид туризма, узнала корреспондент «МИР 24 Наира Бадалян.

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Вместо привычных палаток путешественники здесь живут в люкс-шатрах с панорамным видом на горы и всеми удобствами от горячего душа до ортопедических кроватей. Спрос настолько велик, что бронировать места на выходные приходится за несколько недель.

Ася Рштуни приезжает сюда на перезагрузку уже не в первый раз. Подкупает возможность отдохнуть от городской суеты, при этом со всеми удобствами:

«Дышишь полной грудью и чувствуешь, как наполняешься силами. Утром просыпаешься под пение птиц, а вечером смотришь на закат прямо из шатра. Вокруг горы, и, действительно, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

Предлагают здесь и активный досуг: конные прогулки, велосипедные маршруты, стрельбу из лука и японские купели под открытым небом. Такой формат одинаково востребован и у семей, и у тех, кто приезжает за уединением.

«Глэмпинг это идеальный формат. Я приехала сюда одна и смогла по-настоящему отдохнуть. А еще преодолела свой страх и впервые решилась на конную прогулку, - рассказала туристка Ани Залинян.

Популярность глэмпингов в Армении растет с каждым годом. Приезжают туристы как из стран СНГ, так и из Европы и стран Ближнего Востока. В стоимость входит завтрак и развлечение на выбор.

«На начальном этапе было непросто: нужно было решить вопросы электроснабжения, водоснабжения и инфраструктуры. Но нам удалось создать пространство, где человек может полностью погрузиться в природу и при этом пользоваться всеми удобствами хорошего отеля, - рассказала сооснователь глэмпинг-парка Асмик Котанджян.

Всего по Армении около 10 локаций, предлагающих отдых в формате глэмпинга. Большая часть из них сосредоточена в Лорийской и Тавушской областях.