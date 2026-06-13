Российские селебрити возвели Бодрум в статус главного люкса Турции

На длинные июньские выходные Бодрум вновь оказался в центре внимания российской светской публики. В соцсетях появились публикации сразу нескольких известных персон, отдыхающих на турецком курорте.

© tourdom.ru

Блогер Алексей Жидковский опубликовал румтур из Maxx Royal Bodrum 5*, а Ксения Собчак показала подписчикам свой номер и приветственный комплимент от Mandarin Oriental Bodrum 5*.

Главной площадкой для праздничного ужина в День России стал ресторан Sakhalin Bodrum с видом на Эгейское море. Там собрались Ксения Собчак, Алексей Жидковский, Кристина Потупчик, Алена Бердова и другие представители российского медиасообщества.

Как следует из публикаций участников мероприятия, главным поводом для встречи стало мероприятие 13 июня: благотворительный вечер фонда Натальи Водяновой, организованный совместно с продюсером Яной Рудковской. Судя по ее публикации, в Бодруме ждут и певца Дмитрия Билана.

Появление знаменитостей в Бодруме давно перестало быть редкостью. За последние годы курорт стал одним из главных мест отдыха обеспеченной российской аудитории. Популярен Бодрум и среди мировых звезд. В разные годы на курорте были замечены Дэвид и Виктория Бекхэм, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Том Хэнкс, а также представители ближневосточных королевских семей. У берегов Бодрума регулярно появляются суперъяхты известных бизнесменов и знаменитостей.

Как ранее писал TourDom.ru, туроператоры отмечают устойчивый рост интереса к премиальному сегменту Турции. Самые обеспеченные туристы бронируют люксовые отели на Эгейском побережье за многие месяцы вперед, а спрос на дорогие объекты размещения остается высоким даже на фоне общего роста цен.

Эксперты говорят, что Бодрум отличается от привычной для россиян Антальи. Курорт ориентирован на состоятельную аудиторию, предлагает более камерную атмосферу, развитую яхтенную инфраструктуру и премиальное размещение. Помимо уже упомянутых Maxx Royal Bodrum и Mandarin Oriental Bodrum, туристы выбирают, например, Lujo Hotel Bodrum.