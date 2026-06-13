Скрытые жемчужины полуострова: что посмотреть в Саудовской Аравии

После введения безвизового режима у россиян появилась возможность посещать Саудовскую Аравию на срок до 90 дней. Страны Аравийского полуострова, которые еще вчера считались закрытыми и недоступными, постепенно раскрывают свои двери для путешественников. В начале сезона отпусков «Вечерняя Москва» узнала о том, какие достопримечательности и локации могут быть интересны.

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Историк, преподаватель, востоковед и блогер Мария Кича отмечает, что больше всего на Аравийском полуострове туристов привлекают Объединенные Арабские Эмираты. Это связано с тем, что формировать туристическую инфраструктуру они начали раньше всех. Это направление — уже сформировавшийся бренд, известный всему миру как деловой центр с небоскребами, сочетающий в себе торгово-развлекательные зоны и красивые пляжи. Однако на полуострове есть и другие интересные направления.

Не сразу все устроилось

Мария Кича считает, что Саудовскую Аравию, после утверждения и реализации программы Saudi Vision 2030, уже нельзя считать чисто религиозной страной.

«Она, наоборот, в последние годы старается привлекать туристов с самыми разными увлечениями, вкусами и приоритетами, проводит различные мероприятия, — объясняет Мария. — Ежегодно отмечают День святого Валентина, Хеллоуин, причем именно в классической стилистике. Саудовская Аравия делает ставку на выпуск компьютерных и видеоигр. Соответственно, у них проводятся фестивали для игроманов».

По словам Марии Кичи, из Эр-Рияда хотят сделать современный мегаполис с развитой инфраструктурой, в котором есть небоскребы, офисы и представительства международных компаний, а также рестораны различных кухонь мира, торговые центры, метро для удобного перемещения по городу.

«Если говорить о культурно-исторических локациях, то в столице Саудовской Аравии восстановили и отреставрировали Дирию (Эд-Диръию). Это пригород Эр-Рияда, откуда родом правящая династия. Поэтому они там сделали этнографическую деревню: традиционные аравийские дома, построенные из глины, музеи и многое другое, — поясняет эксперт. — Лично мое любимое место в Саудовской Аравии — это Эль-Балад, исторический район и центр Джидды. Там можно увидеть настоящую, сохранившуюся и отреставрированную в последнее время, хиджазскую архитектуру (традиционный стиль западного региона Саудовской Аравии (Хиджаза), отличающийся использованием кораллового известняка и деревянными выступающими окнами (эркерами). — "ВМ")».

Помимо этого, по словам востоковеда, туристов может заинтересовать племя кахтан, проживающее на юге Саудовской Аравии, в провинциях Джизан и Асир, а также на границе с Йеменом, в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. Его мужчины традиционно украшают голову цветочными венками.

«Вопреки распространенному мнению, Саудовская Аравия не сплошная пустыня, здесь можно найти свыше 2000 видов флоры. Гирлянды и венки продают на местных рынках — например, в таких городах, как Сабья и Махалла. Мужчины покупают их рано утром, пока не станет слишком жарко, а некоторые плетут венки сами из различных цветов и трав (пажитника, календулы и других). Изготовление и продажа подобных "аксессуаров" — традиционно мужское дело, женщины этим не занимаются, — рассказывает Мария. — Считается, что ароматные цветы и травы обладают лечебным эффектом, укрепляют здоровье, служат хорошим средством от мигрени».

Недооцененные направления

Мария признается, что ждет, когда будет открыт Кувейт. Несмотря на то что эта страна маленькая, там есть интересные достопримечательности.

«Например, хотелось бы посетить музей нефти. Причем, насколько я знаю, там даже фото— и видеосъемка внутри запрещены», — объясняет эксперт.

Самое бюджетное направление на Аравийском полуострове, по словам Марии Кичи, — Бахрейн. В этой стране, например, есть музей жемчуга. Дело в том, что страны Персидского залива до нефтяной эры занимались добычей жемчуга, а также морской торговлей. Помимо этого, в истории стран Залива есть еще такая страница, как работорговля, которую официально отменили в 1963 году. Все это побережье, например Объединенных Арабских Эмиратов, раньше и называлось пиратским берегом. Однако ни в коем случае не стоит напоминать представителям Аравийского полуострова об этой истории.

По словам эксперта, если говорить о Катаре, то, как и Саудовская Аравия, эта страна хочет догнать ОАЭ в плане инфраструктуры различных развлечений.

«Дубай — это уже определенный бренд. А Доха в этом плане таких ассоциаций у иностранцев пока не вызывает, — рассказывает Мария. — У Бахрейна, кстати, всегда было, наверное, немножко больше свободы, чем в других монархиях Залива. Они в своем государственном строительстве во многом опирались на то, что он будет своеобразным курортом для саудитов».

Султанат Оман

По словам Марии, это очень красивая и интересная страна.

«В Омане потрясающая природа и весьма толерантное и образованное население. Они называют себя "джентльмены Персидского залива", потому что, в отличие от всех остальных, оманцы уже были оседлыми, — отмечает эксперт. — И плюс ко всему Оман — исторически большая морская держава».

Среди достопримечательностей Мария отметила Маскат, Белый город:

«Там и небоскребы, по крайней мере до недавнего времени, запрещено было строить. И они старались сохранить старый облик города. Это страна, где историческое наследие очень сильно "размазано" по всей территории. Там есть и португальские форты, потому что Оман долгое время был португальской колонией. А еще в Омане есть целый регион Салала. Это зеленая территория тропиков, где идут муссонные дожди».

Справка

Saudi Vision 2030 — программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма.

Цифра

13,4 миллиона туристических поездок за рубеж совершили россияне в 2025 году. Это на 15,6 процента больше, чем за 2024 год.

Россияне смогут улететь этим летом без пересадок в 31 страну. В расписание могут вернуться прямые рейсы в Саудовскую Аравию — с ней для российских туристов будет доступно 32 направления. До каких стран можно будет добраться без пересадок и какие из них будут популярны у отдыхающих — в материале «Вечерней Москвы».