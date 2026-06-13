Шри-Ланка проигрывает другим странам Азии конкуренцию за туристов из РФ

Снижение турпотока из России на Шри-Ланку связано сразу с несколькими факторами, включая последствия стихийных бедствий, проблемы с авиаперевозками и соперничество с другими азиатскими курортами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе в интервью РИА «Новости».

Ключевым препятствием для российского направления, по его личной оценке, стало транспортное сообщение между двумя государствами. Он пояснил, что в летний период «Аэрофлот» приостанавливает выполнение рейсов, и это влияет на количество гостей из России.Еще одной причиной сокращения интереса со стороны россиян чиновник назвал активное развитие альтернативных маршрутов для отдыха в регионе. Шри-Ланка вынуждена бороться за внимание зарубежной аудитории с такими популярными направлениями, как Вьетнам, Камбоджа и Таиланд. При этом замминистра выразил уверенность, что существующие проблемы удастся преодолеть.

Дополнительное давление на отрасль оказал тропический циклон «Дитва», который обрушился на страну в ноябре 2025 года и негативно повлиял на прием отдыхающих. Разгул стихии спровоцировал масштабные наводнения и оползни в различных частях страны. Согласно оценкам Всемирного банка, прямой материальный ущерб зданиям, частной собственности, аграрному сектору и объектам критически важной инфраструктуры составил около 4,1 млрд долларов. Эта сумма эквивалентна приблизительно 4% валового внутреннего продукта Шри-Ланки.Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.