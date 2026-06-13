Туристы бросали автобусы и шли пешком в аэропорт Антальи из-за пробки

Вчера вечером автобусы с туристами застряли в огромной пробке на дороге в аэропорт Антальи. Движение было практически перекрыто, и пассажиры поспешили добраться до терминала пешком. Некоторые авиакомпании специально отложили вылет, чтобы дождаться своих туристов. Так поступили, в частности, в Azur air и «ИрАэро».

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В тг-канал «Крыша «ТурДома» очевидцы прислали фото и видео.

«Мы шли группой до ближайшей развязки, чтобы вызвать такси и уехать в порт: прошли 3 км, пока нас подобрали добрые люди», – отметили в чате.

В аэропорт они успели к назначенному времени, но расстроились, что вылет самолета задержали на час – «дождались всех опаздывающих, зря бежали».

Для своих пассажиров авиаперевозчик Azur air продлил время регистрации на рейс ZF 3072 Анталья – Ульяновск.

«Мы получили сообщение от туроператора Fun&Sun, что около 50 человек не успевают вовремя прибыть на вылет, поэтому приняли решение продлить регистрацию – были открыты 3 стойки: дождались всех опаздывающих», – рассказал «ТурДому» представитель авиакомпании Сергей Ахрамеев. Вылет был задержан на час.

Компания возит туристов из Ульяновска на курорты Турции 2 раза в неделю, поэтому опоздавших на рейс пришлось бы отправлять домой другими маршрутами.

«Добираться ульяновцам из Москвы – так себе перспектива», – отметил Ахрамеев.

Он также попросил отнестись с пониманием из-за произошедшего к задержке вылета рейса из Ульяновск в Анталью также примерно на час.

Также навстречу россиянам пошли в авиакомпании «ИрАэро».

«Мои туристы тоже опаздывали, дозвонилась в IrAero, и там заверили, что всех дождутся. Низкий поклон», – прокомментировала наша подписчица.

Повезло не всем, много россиян опоздали на свои рейсы, у них возникла проблема, как приобрести новые билеты и попасть в Россию.

«Самолет улетел, дозвонилась на горячую линию туроператора Sunmar, где направили в офис Coral/Sunmar в аэропорту», – оперативно отреагировала еще вечером турагент, у которой в такую ситуацию попали клиенты, и добавила – «чувствую, что надо смотреть билеты».

В конце концов, туристы нашли представителя компании, который занялся решением вопроса, куда деть всех опоздавших.

На связи со своими туристами были и другие представители розницы.

«Моих в 23:20 собрались забирать из Кириша под Кемером, так они еще бурчали, что рано (рейс в 5 утра). Надеюсь, что к этому времени пробка все же хоть как-то рассосется».

Ранее TourDom.ru писал, что в Анталью можно улететь из Москвы дешевле, чем на некоторые российские курорты.