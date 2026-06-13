Туристам в Индонезии дали важные рекомендации

На индонезийском острове Хальмахера произошло новое извержение вулкана Дуконо. Столб пепла поднялся на 1,3 км над вершиной и достиг отметки 2,4 тыс. м над уровнем моря. Частицы белого и серого цвета распространились в северо-западном направлении, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Эксперты рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов и приезжим не приближаться к опасной зоне в пределах 4 км от жерла. Кроме того, гражданам посоветовали использовать защитные маски, чтобы снизить риск попадания мелкодисперсных частиц в органы дыхания.

Месяц назад извержение вулкана привело к человеческим жертвам. Тогда погибли как минимум два человека, еще один числился пропавшим без вести.

Дуконо находится в зоне соприкосновения Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит, что способствует высокой геологической активности в данной части региона.

Индонезийский архипелаг, который считается крупнейшим в мире и включает около 18 тыс. островов, расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Именно этим объясняется повышенная сейсмическая активность на его территории.

В Индонезии насчитывается свыше 500 вулканов, при этом около 130 из них остаются действующими.

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