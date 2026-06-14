Босния, Вьетнам и Монголия: названы самые дешевые безвизовые страны

В туристических агрегаторах представили аналитику: дешевле всего отдохнуть в Боснии и Герцеговине, Монголии и Узбекистане. Средний чек за ночь — от семи до восьми с половиной тысяч рублей, сообщают «Известия».

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Минимальная стоимость билета в одну сторону — десять тысяч рублей до Белоруссии. Однако на страну приходится лишь 3% заказов. Лидером спроса стала Армения — более 14% всех зарубежных бронирований. Заметно вырос интерес к Вьетнаму и Китаю, особенно после отмены виз.

Недельный отдых на двоих в Абхазии же обойдется от восьмидесяти тысяч рублей, в Египте — от ста двадцати, а в Турции — от ста пятидесяти.Средняя продолжительность тура сократилась до семи ночей, а глубина бронирования уменьшилась на 12%

Бразилия тоже подешевела: на целых 28%. Теперь ночь в отеле стоит около десяти с половиной тысяч. Туристы в России стали всё чаще планировать отдых самостоятельно и стараются не переплачивать за услуги, которые могут организовать сами, без посредников.