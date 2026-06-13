Чем венгерские квартиры удивляют даже опытных туристов

Венгерские квартиры сложно спутать с какими-то еще. Чтобы это понять, достаточно зайти в любой старый дом Будапешта. Проходишь через арку во внутренний двор, поднимаешься по длинной открытой галерее — и вот он, местный характер. Это жилье никто не строил по единому плану. Оно росло слоями, и каждый оставил свой след, описывают авторы канала «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

В городе три главных типа домов. Самые колоритные — из конца XIX — начала XX века. Представьте: огромные квартиры больше 100 «квадратов», толстенные кирпичные стены, высоченные потолки и дворы-колодцы. Несмотря на солидный возраст, это жилье до сих пор считается престижным. Сейчас его охотно разбирают иностранцы и студенты.

Второй формат — панельные многоэтажки из второй половины прошлого века. Настоящий привет из советского прошлого: потолки пониже, планировки жесткие и компактные. Но именно в таких домах до сих пор живет добрая половина венгров.

Новостройки тут тоже особенные. Они не сносят историю, а аккуратно встраиваются в нее. В современных жилых комплексах дворы обычно закрытые, окна — огромные, а балконы — просторные. Плюс жесткие стандарты: венгры помешаны на энергоэффективности, хорошем утеплении, вентиляции и экономии на отоплении.

Кстати, к жилью здесь относятся серьезно. Никакого «поживу пару лет и съеду» — более 90% семей живут в собственных, а не съемных квартирах. Людей многому научили прошлые ипотечные кризисы, поэтому к кредитам теперь относятся с большой осторожностью. Квартиры покупают на десятилетия, ремонты делают на совесть, а переезжают крайне редко.

Практичность видна даже по балконам. Из них выжимают максимум: стеклят, превращают в кладовки или делают продолжением комнаты. Красота — это здорово, но удобство для венгров всегда на первом месте.

В итоге получается удивительный микс. В одном городе уживаются история старых кварталов, наследие панельных районов и умный комфорт новостроек. Именно этот контраст и делает венгерскую застройку такой непохожей на остальную Европу.

Жилье в разных странах мира может кардинально отличаться не только внешне, но и по самому подходу к организации быта. Если в одних городах люди готовы мириться с теснотой ради престижного района, то в других на первый план выходят просторные квартиры и семейный уклад. О таких особенностях жизни за рубежом ранее писал «ГлагоL».