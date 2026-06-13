Угрожают ли тропические болезни туристам на Шри-Ланке

Тропические болезни не представляют угрозы для отдыхающих на Шри-Ланке, рассказал заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма страны Руван Ранасингхе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, малярия на острове полностью ликвидирована. Лихорадка чикунгунья встречается в очень ограниченном масштабе, в основном после сезона проливных дождей.

При этом чиновник отметил, что большинство туристов находятся в отелях на пляже, где ветрено и безопасно. В сельской местности следует проявлять осторожность в вечерние часы, примерно с шести до восьми.

«Местные жители, гиды и отели постоянно консультируют туристов, как избежать риска заражения. В целом, всё это не опасно», — заявил он.

Ранее Ранасингхе заявил, что прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой будет восстановлено 4 октября.