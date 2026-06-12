Венесуэла рассчитывает на возвращение российских туристов

Венесуэла остается безопасной для туризма – заявили 12 июня участники круглого стола «Россия – Венесуэла» на форуме «Путешествуй!» в Москве. Об этом редакции TourDom.ru рассказал модератор, гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

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В мероприятии участвовали замминистра по туризму Венесуэлы Маркос Медина, президент государственной туркомпании Venetur Делиз Альварес, а также представители посольства республики в России.

«Коллеги рассказали, что происходит в стране, убедили, что никаких опасностей нет. И более того, даже во время январских событий никто из туристов не пострадал. Они заинтересованы в том, чтобы российский рынок сохранил доверие к направлению», – отметил Дмитрий Арутюнов.

Отдельной темой стало авиаперевозка. Венесуэльская сторона сообщила о расширении сотрудничества с Turkish Airlines, которая предлагает удобные маршруты в страну. Кроме того, в ближайшее время в Венесуэлу начнет летать Qatar Airways.

По мнению участников рынка, изменение логистики повлияет на структуру спроса. Вместо относительно недорогого перелета авиакомпании Conviasa, которая ранее выполняла рейсы в Россию, туристы будут летать на премиальных авиакомпаниях. А значит, поездки в Венесуэлу будут ориентированы прежде всего на индивидуальных туристов, которые много где побывали. Требования изменятся – будут нужны индивидуальные туры, персональные гиды-переводчики и многое другое.

Представители венесуэльской стороны напомнили, что страна может предложить туристам больше, чем пляжный отдых на острове Маргарита. Среди главных достопримечательностей – водопад Анхель, Анды, национальные парки и архипелаг Лос-Рокес.

При этом для российских туроператоров необходимы более четкие сигналы со стороны властей о безопасности поездок в Венесуэлу. По словам Дмитрия Арутюнова, отрасли помогло бы совместное заявление профильных ведомств, подтверждающее возможность продажи туров.

Продажа туров в Венесуэлу была официально приостановлена 5 января по рекомендации Минэка, из-за угрозы безопасности в связи с вооруженной агрессией США и рисками повторных атак. 24 февраля МИД России и Минэк отменили предписания воздержаться от поездок и приостановить продажу туров в Венесуэлу.