Uzbekistan Airways сократит число рейсов между Узбекистаном и Россией

Uzbekistan Airways объявила о сокращении частоты полетов по ряду маршрутов между городами Узбекистана и России. Такое решение вызвано нехваткой авиационного топлива и ростом его стоимости, говорится в сообщении в телеграм-канале перевозчика.

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Пассажирам, которых затронут корректировки расписания, предложат два варианта. Можно перенести вылет на ближайшие доступные даты по тому же направлению без дополнительных расходов или полностью вернуть стоимость билета. Перевозчик обещает компенсировать всю уплаченную сумму без штрафов и других сборов.

Получить деньги можно по месту покупки проездного документа. Если оформление производилось через официальный сайт авиакомпании или мобильное приложение, необходимо направить соответствующее обращение на электронную почту.

В Uzbekistan Airways не назвали рейсы, которые будут отменены, и предложили следить за расписанием. При этом авиакомпания пообещала сохранить полеты в Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск, Москву и Санкт-Петербург.