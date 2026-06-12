В Турции между туристом и таксистом разразился скандал

«Нет больше желания возвращаться в Турцию: как можно так в открытую обманывать?»
В турецкой прессе и соцсетях обсуждают скандальный случай: в Стамбуле таксист попытался обмануть иностранца, вдвое завысив плату за проезд. Местные власти не оставили без внимания завирусившийся ролик. В итоге водителя оштрафовали на 140,5 тыс. турецких лир, что эквивалентно 219 тыс. руб., он также стал фигурантом уголовного дела.
Инцидент произошел, когда турист взял желтое такси, чтобы доехать из Нового аэропорта Стамбула в исторический район Фатих. Водитель «позабыл» включить счетчик, а по прибытии на место запросил 4,3 тыс. лир (6,7 тыс. руб.), объяснив, что это обычная цена и ее якобы определяет система, показав расчеты на своем телефоне.
Заранее выяснив реальную стоимость поездки, приезжий наотрез отказался платить и включил камеру смартфона.
«В этот момент я понял, что меня пытаются развести, и говорю: либо плачу 2 тыс. лир, либо выхожу», – рассказал в видео молодой человек.
И когда таксист не согласился уменьшить запрашиваемую сумму, покинул салон машины, не отдав денег.
Словесная перепалка едва не привела к рукоприкладству – 31-летний турок потребовал удалить запись и стал вырывать телефон из рук. Уверенный в себе, он с иронией ответил прямо на камеру:
«Да, да, я хотел тебя обмануть».
И последовал за туристом на ресепшен отеля, где уже снизил требование, настаивая получить 2,1 тыс. лир за проезд.
«Как можно так в открытую выставлять счетчик? Не представляю, как девушки ведут себя в такой ситуации, – задался вопросом турист, заявив, что его "подтряхивало" от происходящего. – У меня больше нет желания возвращаться в Турцию – это беспредел какой-то».
Видеозапись вызвала волну возмущения и привлекла внимание службы по контролю движения транспорта. Полицейские по номеру автомобиля из ролика быстро выследили и задержали таксиста прямо на дороге. Наказание последовало столь же оперативно: для начала его оштрафовали за неиспользование таксометра и непристегнутый ремень, автомобиль отогнали на штрафстоянку, водительскую лицензию аннулировали на 2 месяца. Более того, дело вышло за рамки административного нарушения. Материалы отправили в прокуратуру, и теперь стамбульскому водителю грозит тюремный срок по уголовной статье за обман и пожизненное лишение права заниматься извозом.
Ранее TourDom.ru писал, что таксист в Домодедово потребовал у израильского туриста 27 тыс. руб. за поездку до отеля в Москве.