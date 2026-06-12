В Турции между туристом и таксистом разразился скандал

В турецкой прессе и соцсетях обсуждают скандальный случай: в Стамбуле таксист попытался обмануть иностранца, вдвое завысив плату за проезд. Местные власти не оставили без внимания завирусившийся ролик. В итоге водителя оштрафовали на 140,5 тыс. турецких лир, что эквивалентно 219 тыс. руб., он также стал фигурантом уголовного дела.

© Unsplash

Инцидент произошел, когда турист взял желтое такси, чтобы доехать из Нового аэропорта Стамбула в исторический район Фатих. Водитель «позабыл» включить счетчик, а по прибытии на место запросил 4,3 тыс. лир (6,7 тыс. руб.), объяснив, что это обычная цена и ее якобы определяет система, показав расчеты на своем телефоне.

Заранее выяснив реальную стоимость поездки, приезжий наотрез отказался платить и включил камеру смартфона.

«В этот момент я понял, что меня пытаются развести, и говорю: либо плачу 2 тыс. лир, либо выхожу», – рассказал в видео молодой человек.

И когда таксист не согласился уменьшить запрашиваемую сумму, покинул салон машины, не отдав денег.

Словесная перепалка едва не привела к рукоприкладству – 31-летний турок потребовал удалить запись и стал вырывать телефон из рук. Уверенный в себе, он с иронией ответил прямо на камеру:

«Да, да, я хотел тебя обмануть».

И последовал за туристом на ресепшен отеля, где уже снизил требование, настаивая получить 2,1 тыс. лир за проезд.

«Как можно так в открытую выставлять счетчик? Не представляю, как девушки ведут себя в такой ситуации, – задался вопросом турист, заявив, что его "подтряхивало" от происходящего. – У меня больше нет желания возвращаться в Турцию – это беспредел какой-то».

Видеозапись вызвала волну возмущения и привлекла внимание службы по контролю движения транспорта. Полицейские по номеру автомобиля из ролика быстро выследили и задержали таксиста прямо на дороге. Наказание последовало столь же оперативно: для начала его оштрафовали за неиспользование таксометра и непристегнутый ремень, автомобиль отогнали на штрафстоянку, водительскую лицензию аннулировали на 2 месяца. Более того, дело вышло за рамки административного нарушения. Материалы отправили в прокуратуру, и теперь стамбульскому водителю грозит тюремный срок по уголовной статье за обман и пожизненное лишение права заниматься извозом.

Ранее TourDom.ru писал, что таксист в Домодедово потребовал у израильского туриста 27 тыс. руб. за поездку до отеля в Москве.