Улететь в Анталью из Москвы можно за 9 тыс. рублей

Недорогие билеты из Москвы в Анталью с вылетом в отдельные даты июля нашли в системах онлайн-бронирования. Например, 13 июля отправиться на турецкий курорт можно всего за 8,8 тыс. руб., что для высокого сезона относительно дешево. Такой вариант перелета в одну сторону предлагает авиакомпания Southwind Airlines. Если добавить багаж, стоимость увеличится до 11,5 тыс. руб.

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По такой же цене доступны места у этого перевозчика на 30 июля. На 19-е число можно забронировать билеты за 9,7 тыс. руб., на 26-е – за 10 тыс.

У других авиакомпаний цены заметно выше. Так, 13 июля «Победа» предлагает перелет в Анталью за 15 тыс. руб. с ручной кладью и от 17 тыс. руб. с багажом. У Utair тарифы начинаются от 19 тыс. руб., а с чемоданом – от 23 тыс.

На рейсах «Аэрофлота» и Turkish Airlines билеты на эту дату one way стоят от 20 тыс. руб. За перевозку чемодана придется доплатить еще 2,5–4 тыс.

Если рассматривать путешествие туда и обратно, наиболее выгодное предложение также у Southwind Airlines. Например, перелет из Москвы в Анталью с 13 по 21 июля можно забронировать за 23 тыс. руб. без багажа и за 35 тыс. с вещами.

Для сравнения: поездка на рейсах российского и турецкого нацперевозчиков в те же даты обойдется примерно в 37 тыс. руб. При включенном багаже до 23 кг стоимость составит от 43 до 45 тыс. руб.

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