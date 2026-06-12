В Китае запустят турпоезда с пандами и велнесом

К 2030 году Китай намерен запустить более 160 специализированных туристических поездов. Пассажиров ожидают вагоны в стиле национального символа – панд, оздоровительные программы (велнес) и расширенный набор сервисов. Новая стратегия призвана стимулировать внутренний туризм и привлекать иностранных гостей, для которых поездка на поезде становится не просто способом передвижения, а самостоятельным впечатлением.

«Масштабный план развития железнодорожного туризма был официально представлен профильными министерствами и национальным оператором КНР», – сообщает South China Morning Post.

Представители китайских властей заявили, что будут поощрять сотрудничество с известными брендами через рыночные инициативы, чтобы создавать тематические составы и вагоны. Основная цель – превратить обычные переезды в формат «путешествие как отдых». В планах также запуск специализированных маршрутов для пожилых людей и любителей оздоровительных туров.

Особое внимание уделят сервису. Китайские высокоскоростные магистрали уже славятся удобством, например возможностью заказать еду из вокзальных ресторанов прямо к своему месту. Теперь этот опыт хотят масштабировать: в туристических поездах обещают внедрить дополнительные услуги, в том числе для пассажиров с домашними животными – пока редкая опция для азиатского рынка.

Для российских туристов это хорошая новость. На фоне расширения безвизового режима и роста популярности Китая как направления такие поезда станут комфортной альтернативой авиаперелетам между провинциями. Тематические маршруты позволят с удобством, сравнимым с дорогими круизами, добраться до удаленных регионов.

Стоит заранее следить за анонсами новых маршрутов: билеты на «брендированные» поезда, скорее всего, будут раскупаться быстро. Российским путешественникам рекомендуется бронировать их через официальные приложения китайских железных дорог.