Россияне устремились в Грузию из-за концерта Канье Уэста

Спрос на поездки россиян в Грузию вырос почти на 30 процентов из-за концерта мировой звезды. Данные приводит Telegram-канал Baza.

По информации канала, число покупок авиабилетов на даты выступления американского рэпера Канье Уэста в Тбилиси увеличилось на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, значительно выросла загрузка отелей в столице Грузии.

Отмечается, что пик бронирования пришелся на середину мая, в это время оформили около 35 процентов всех броней с начала года. При этом туристы резко устремились в Грузию после старта продаж билетов на выступление американского артиста.

Вместе с тем стало известно, что добираются часть путешественники наземным путем через КПП «Верхний Ларс», где пересечение границы занимает около полутора часов.

По словам россиян, которые приехали в Грузию на концерт, в городе присутствует очень много русскоговорящих, которые обсуждают предстоящее выступление. Рэпер выйдет на сцену в Грузии впервые. На его концерт распродано 70 тысяч билетов за восемь часов после начала продаж.

В связи с концертом власти города продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

В мае сообщалось, что Канье Уэст выступит на стадионе «Динамо». Афиша концерта скандального артиста, чьи последние выступления в Европе были сорваны, появилась на сайтах и билетных площадках Тбилиси.