На российских туристов в Таиланде начали «охотиться»

США развернули настоящую «охоту» на россиян в Таиланде. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

© globallookpress

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», — говорится в публикации ведомства.

В МИД отметили, что операции по задержанию граждан России проводятся «напористо» и «без оглядки» на власти Таиланда. По данным министерства, отлавливают россиян, которые попали в поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных, как указали в ведомстве, сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием и психологическим давлением.

В связи с этим в МИД РФ призвали россиян, которые имеют хотя бы малейшие основания для уголовного преследования со стороны американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче.

В ноябре 2025 года в Таиланде по запросу США задержали гражданина России, подозреваемого в ведении хакерской деятельности. 35-летнего россиянина назвали «хакером мирового класса» и обвинили во взломе систем безопасности государственных учреждений в Европе и США.