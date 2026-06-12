В Таиланде на острове Ко Ланта закрыли пляжи из-за нашествия медуз

В провинции Краби на острове Ко Ланта закрыли три туристические зоны из-за нашествия опасных для человека Physalia physalis, известных как «португальские кораблики». В национальном парке Mu Ko Lanta туристов не пускают в Лаем-Танот, Ко Хаа и Ко Нгай со вчерашнего дня. Местные власти также развесили предупреждающие знаки на пляжах.

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В пабликах, посвященных Таиланду, туристы сообщают, что поехали на мыс Танот к маяку, где хотели погулять по берегу. «Нас развернули прямо на въезде в нацпарк: все закрыто, везде висят красные флаги». Россиян предупредили, что в воду заходить строжайше запрещено – нарушителей предлагают даже штрафовать.

Отдыхающие пишут, что по всему побережью собирают эту «синюю гадость».

«Вчера на Лонг Бич волной выбросило штуки три прямо под ноги: выглядят как прозрачные голубые пузыри, дети сразу бегут трогать», – отметил в чате мужчина и напомнил, что необходимо всем объяснять, насколько это смертельно опасно.

«Они даже погибшие, лежащие на песке, жгутся адски».

Туристы рассказали об отмене ряда запланированных морских прогулок. «У нас не состоялся забронированный снорклинг-тур на Ко Хаа и Ко Нгай». В турагентстве людям вернули деньги, уточнив, что острова полностью заблокированы из-за нашествия ядовитых сифонофор, пригнанных штормом.

«Безумно обидно, ради этих рифов и ехали сюда».

Предупреждения для отдыхающих появились на Пхукете и в других туристических местах.

«На Кароне и Патонге штормит и спасатели говорят про медуз», – сообщили в соцсети. По словам очевидцев, за день только на пляже Патонга собрали несколько десятков «португальских корабликов» – тайцы ходили по кромке воды и ловили их сачками.

Предупреждающие знаки туристы заметили и на острове Пхи-Пхи Дон, где спасатели рядом выставили стойки с уксусом для первой помощи пострадавшим.

«На пляжах Ао Линг (Monkey Beach) и Сам Хат купаться никто не рискует – волны сильные, море мутное, так что эту фиолетовую нитку в воде вообще не увидишь», – поделились в чате.

Щупальца медузообразных существ представляют серьезную угрозу для отдыхающих. При соприкосновении появляется жгучую боль и покраснение кожи, затруднение дыхания может привести к потере сознания. В рамках немедленной помощи советуют облить пораженное место чем-то кислым, не использовать для этого питьевую воду и не тереть руками.

Ранее TourDom.ru писал, что на пляжах Пхукета появились так называемые лунные медузы, яд которых считается умеренно опасным.